華潤燃氣(01193-HK)向母企售大連燃氣分銷業務

華潤燃氣(01193-HK)公布，旗下間接全資附屬華潤燃氣投資以現金代價2.55億元人民幣(約3.01億港元)，向控股股東華潤股份旗下深圳潤成，出售大連華潤的40%股權。大連華潤是從事於大連市主城區的燃氣分銷業務，出售事項交割後，該公司將不再在大連華潤擁有任何權益。該公司預期，不會自出售事項錄得重大收益或虧損，所得款項將用作一般營運資金及或未來發展。

該集團主要在中國從事下游燃氣分銷業務。鑒於燃氣氣源生產成本較高，氣價倒掛，大連華潤於未來時期面臨引致虧損的風險，預計未來幾年大連華潤逐步完成天然氣基礎設施置換，才能扭虧為盈，在此期間，大連華潤是否可以獲取政府補貼存在不確定性。經董事討論和研究，董事相信，目前宜將該集團資源投放在更有效益的項目上，通過出售大連華潤的股權，該公司能提高資源的有效運用，並得以考慮更多投資機會，進一步增強該公司的競爭力，盈利能力亦將得到進一步提升。

大連華潤經營區域為大連市主城區，該區由于氣源不足，加上未開發或未通氣的民用戶數量龐大，燃氣市場開發潛力巨大。該公司不排除日后待大連華潤天然氣基礎設施置換完畢並轉虧為盈時，再考慮收購大連華潤的股權，但將視乎屆時的市場狀況、該集團的財務經營狀況等。

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