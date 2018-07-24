貴金屬盤後─美元上漲 黃金收低5.50美元

黃金期貨週一收低，跌回前一交易日的部份漲幅，美元走堅對黃金構成壓力。

上週五，美元疲弱。川普總統對聯準會 (Fed) 的升息與強勢美元有所不滿，美元因而走低。

紐約 8 月黃金下跌 5.50 美元，或近 0.5%，收於每盎司 1225.60 美元。

9 月白銀下跌 12.4 美分，或 0.8%，至每盎司 15.425 美元。

川普於上週四接受訪問時，對 Fed 的緊縮政策有所不滿，並透過推文，再度批評中國與歐盟操控匯率與利率。美元因而疲弱，提供了黃金支撑。

財政部長梅努欽週末說，他與川普都支持 Fed 的獨立性。

週一，追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲 0.2% 至 94.64。

分析師說，面對美國升息及美元可能走強，對黃金展望仍然謹慎。

商品期貨交易委員會 (CFTC) 的數據顯示，7 月 17 日當週，投機客的空頭部位大幅增加至 26400 口合約，接近 2015 年底高點。極度的部位通常會是一種反指標。2015 年底，空頭部位大增，2016 年上半年，黃金上漲了約 300 美元。

其他金屬方面，9 月鈀金上漲 13.70 美元，或 1.5%，至每盎司 902.60 美元。10 月白金收高 1.50 美元，或 0.2%，至每盎司 831 美元。

9 月銅下跌約 1 美分，或 0.3%，至每磅 2.747 美元。