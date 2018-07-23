台股守穩所有均線 估箱型區間整理機會大 後市留意3隻黑天鵝

台股今 (23) 日呈現區間震盪格局，終場小漲 14 點，持續守穩在所有均線之上，法人表示，目前台股呈現內外資攻守交換，由原先內資表現的股票，轉到外資表現的股票，估計指數將於年線 10723 點至 11000 點呈箱型區間整理，但接下來仍須留意包括美元指數轉強等 3 隻看不見的黑天鵝。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台股相對於韓股、港股和日股表現亮眼，原因在於第一國內游資太多，台灣十年期公債殖利率在 0.86%，仍處於低檔，顯示台灣游資仍相當多；第二實質利率仍為正數，即股票現金殖利率減去通膨率，目前維持正利率的狀況。

第三台灣為 FAANG(臉書 Facebook、蘋果 Apple、亞馬遜 Amazon、網飛 Netflix 和谷歌 Google) 尖牙概念股的受惠市場，其中台積電在 AI 人工智慧和蘋果新機題材下，受到外資青睞回神大買；第四則是內資回神，全球金融市場震盪，加上國內政策鬆綁等利多下，台商有將錢匯回台灣資本市場的跡象。

不過，陳奕光認為，雖然整體看好台股後市，但投資人也要留意市場上看不見的黑天鵝，包括第一美國長短債利差縮窄，出現殖利率曲線走平的現象，可能是經濟衰退前的預警訊號，需要多加留意；第二聯準會利率與十年公債利率出現背離的現象；第三美元指數轉強，會傷害到美國的出口競爭力。

目前市場預期美國聯準會主席鮑威爾不敢做太激進的升息，因此熱錢從美國流出，並進入到效率比較高的市場，包括台灣、日本和印度等市場。

觀察今 (23) 日台股表現，主要呈現一個市場、兩個世界的現象，集中市場在國巨和台積電撐盤下，目前指數持續站穩所有均線之上，但 OTC 市場在穩懋、環球晶等拖累下，出現盤跌破年線。

整體來看，陳奕光表示，估計指數會在年線 10723 點至 11000 點呈箱型區間整理，除非美股有大幅下滑，指數才有可能再大幅度下挫。

而若要挑戰 11000 點關卡，周二 (7/24) 或周三 (7/25) 內資股必須抬頭，並觀察生技和矽晶圓類股是否能重回人氣，搭配被動元件帶動，就可能形成內外資同步的「雙主流」，並推升指數向上。

盤面上，建議可留意生技類股、5G 類股、AI 為首的聯發科等 IC 設計相關股票、被動元件族群；公司法概念股，即大股東持股偏低的股票；私募基金被購併的股票等，因國際私募基金 KKR 宣布收購榮化後，也在尋找下一檔國巨；此外，蘋概股有落後補漲的條件，也可多加留意。