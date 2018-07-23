石藥集團(01093-HK)新型藥物製劑與輔料國家重點實驗室獲評優秀等級

石藥集團(01093-HK)公佈，依託集團建設的「新型藥物製劑與輔料國家重點實驗室」在中華人民共和國科學技術部(科技部)組織的國家重點實驗室評估中獲得優秀等級。本次科技部對已通過驗收的99個企業國家重點實驗室進行了五年期建設運行績效評估，該實驗室獲評優秀等級，是河北省唯一獲得這一殊榮的國家重點實驗室。

該實驗室於2010年12月17日獲科技部批準建設，併於2015年1月19日順利通過驗收。該實驗室重點圍繞靶向釋藥技術、口服緩控釋藥技術、生物大分子釋藥技術和新型藥用輔料四個方向的研究及開發。

在評估期内，該實驗室承擔國家科技項目25項、省級科技項目21項；上市了聚乙二醇化重組人粒細胞刺激因子註射液(津優力)、丁苯酞註射液(恩必普)、多柔比星脂質體註射液(多美素)、註射用紫杉醇(白蛋白結合型)(克艾力)等製劑產品和羟丙基-β-環煳精、醋酸纖維素、培化磷脂醯乙醇胺3個新輔料；兩性黴素B膽固醇硫酸酯鈉復合物、長春瑞濱脂質體、前列地爾脂質體等製劑產品和膽固醇硫酸鈉、磺丁基醚-β-環煳精輔料獲得臨床批件開展臨床研究；米託蒽醌脂質體、伊立替康脂質體、丁苯酞軟膠囊、馬來酸左旋氨氯地平片在美國開展臨床研究；米託蒽醌脂質體、抗體藥物偶聯物(ADC)、丁苯酞軟膠囊3個產品獲得孤兒藥資格；及與多家海外公司就藥物製劑的海外知識產權授權和商業化合作簽署協議。

該實驗室自建設以來，國内發明專利授權81件，PCT國際申請21件，累計在64個國家取得專利授權，併獲得國家專利金獎2項、國家技術發明獎二等獎1項、國家科技進步獎二等獎2 項及河北省科技進步一等獎4項。

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