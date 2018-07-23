緯創智慧醫療再傳捷報 助小港醫院打造血液透析病房

緯創 (3231-TW) 旗下 100% 持股子公司緯創醫學，今 (23) 日宣布將攜手高雄市立小港醫院，打造智慧血液透析病房，未來小港醫院興建新醫學大樓，緯創醫學也將參與初期規劃，有望繼恩主公醫院後，醫院規劃的第二個案例。

緯創醫學日前宣布斥資上億元造恩主公醫院為智能醫院，最快 2019 年底正式上路，今日再宣布攜手高雄小港醫院打造智慧血液透析病房，日後小港醫院興建新醫學大樓，擬全數導入智能醫院系統，緯創醫學將參與初期規劃，持續加快佈局智能醫院商機。

緯創集團積極搶攻智慧醫療，今年 3 月緯創醫學與台大醫院簽訂合作意向書，推出智慧型動力下肢外骨骼機器人，6 月宣布與加拿大生技公司 B-Temia Inc. 合資協議，於新加坡成立 B-Temia Asia，行銷至中國大陸、日本和香港等多個國家，拓展亞洲市場。

緯創集團旗下緯創醫學宣布，將攜手高雄小港醫院，打造智慧血液透析病房，落實醫療資訊數位化，整合大數據分析、影像辨識、數據整合等能力，結合醫療物聯網及臨床經驗，打造精準醫療。

緯創醫學是緯創集團 100% 持有子公司，資本額為 2 億元，2017 年營收掛零，稅後純益 - 1673.8 萬元、每股虧損 0.84 元。