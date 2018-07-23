中國財長稱探討開展與金磚國家PPP合作示範項目 促進在金磚國家推廣

中國財政部長劉昆表示，中方期待與金磚各國進一步加強PPP知識共享和經驗交流，探討開展金磚國家PPP合作示範項目，促進PPP在金磚國家的推廣。

財政部官網周日刊登他在2018年第二次金磚國家財長和央行行長會議上的發言稱，在當前全球經濟不確定不穩定因素上升的背景下，金磚各方應加強在G20框架下的政策溝通，堅定支持經濟全球化和多邊主義，旗幟鮮明地反對單邊主義和各種形式的保護主義，密切關註發達國家貨幣政策調整給新興市場國家帶來的流動性壓力。

「推動發達國家采取負責任的經濟政策，維護金磚國家共同利益，推動G20布宜諾斯艾利斯峰會取得務實成果，鞏固G20作為國際經濟合作主要平台的地位。」劉昆稱。

同時，中方願與各成員國一道，落實新開發銀行第三屆理事會年會對銀行未來發展做出的規劃，為金磚國家及新興市場和發展中國家加強基礎設施建設和實現可持續發展提供有力支持。

此外，會議還就金磚國家應急儲備安排、本幣債券基金、非法資金流動、金磚國家信用評級機構等問題交換了意見。本次會議期間還召開了新開發銀行董事會，批準了中國洛陽城市軌道交通一號線建設項目和南非開發銀行溫室氣體減排和能源領域發展項目。

截至目前，新開發銀行共批準23個貸款項目，貸款承諾總額達57.14億美元。

路透北京7月22日

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)