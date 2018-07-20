芯智控股(02166-HK)擬出資70萬美元成立合資公司開拓印度市場

芯智控股(02166-HK)公佈，於2018年7月20日(交易時間後)，公司的全資子公司，芯智發展有限公司與DTDS Technology Pte. Ltd.簽訂合資協議，内容有關(其中包括)於香港成立一間合資公司。

合資公司的已發行股本總額將為100萬美元。芯智發展及DTDS將就認購合資公司的股份分别出資70萬美元及30萬美元。芯智發展及DTDS將分别持有合資公司70%及30%股權。

於合資公司成立後，合資公司須於印度成立全資附屬公司。合資公司及其附屬公司將主要於東南亞及印度市場提供電子元器件貿易相關的服務，包括但不限於為集團在該些地區尋找新的客戶。

DTDS成立於2001年，是一家在電子元器件領域領先和主流的分銷公司。它的新加坡總部擁有一個成熟的團隊，包括銷售、營銷、運營和財務團隊，以支持渠道合作夥伴完成其客戶的需求。 DTDS專註於終端解決方案的設計和開發，以支持電子製造領域中的所有關鍵領域。

公告稱，成立合資集團提供給集團一個良好的機會擴展客戶群。通過集團的資源、DTDS的分銷渠道以及雙方彼此的專長及經驗互相配合，滲透性的進入東南亞及印度市場，此亦符合集團未來的增長策略。

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