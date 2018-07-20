電商業績發燒 富邦媒Q2獲利年增17% EPS 3.01元

在電商業績成長加持下，富邦媒 (8454) 公佈第二季財務數字，合併營收 96.3 億元，年增 25.2%，再創歷年同期新高；歸屬於母公司業主稅後純益約 4.2 億元，年增 17%，EPS 3.01 元，優於去年同期 2.52 元；EBITDA(稅息前折舊攤銷前利潤)為 4.05 億元，年增 2.8%。累計上半年合併營收 198.1 億元，年增 29.7%，歸屬母公司業主稅後純益 7.2 億元，年增 17.5%，EPS 5.21 元，優於去年同期 4.73 元。富邦媒表示，第二季成長動能主要來自於網路通路，momo 深耕品牌經營策略奏效，不僅吸引國際知名品牌紛紛進駐開設官方旗艦店、結盟舉辦「超級品牌日」，同時提升站內品牌商品的齊全度及品質，帶動購物網第二季營收年增率達 32.2%，持續維持高成長；行動購物也再繳漂亮成績，業績佔比近 6 成，消費者的購買次數及金額皆穩健增加，顯見於 momo 購物網消費的黏著度持續提升。電視購物則延續復甦趨勢，第二季營收較去年同期成長 6.6%，已連續三季呈正成長。



展望第三季，富邦媒指出，將持續深化品牌經營，7 月繼「伊萊克斯品牌日」單日即創造旺季時 1 個月的銷售業績後，22 日再與金百利克拉克將攜手推出「舒潔 & 好奇品牌日」，並已備妥 2 萬箱衛生紙備戰，以滿足消費者的購買需求。8 月迎接中元節的到來，將舉辦 O2O《驚夏中元》派對，活動結合線上購物便捷性與線下購物臨場感，加上線上即時直播及導購服務，將提供消費者不一樣的中元節購物體驗。



富邦媒也提到，為提升市場競爭力、擴充商品豐富度，以及提升物流配送服務，持續積極拓展倉儲物流的版圖，第三季將於台中增設第四個衛星倉，加上既有的內湖、三重、台南衛星倉，快速到貨服務可望拓展至六都，提供消費者優質的購物體驗。





