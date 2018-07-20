台股大漲 仍存在一結構性問題 短線搶短要小心

台積電今 (20) 日在台股強勢填息，同時股王大立光大漲，雙王聯手推升加權指數勁揚，一口氣收復季線、半年線及 10900 點關卡，不過盤中出現「漲權值股、殺中小型股」的結構，法人表示，主流股輪動快速，後續仍應觀察被動元件等漲價題材指標股是否吸引資金進駐再度轉強，短線追價搶短仍應多加謹慎。

台股今天因為「漲權值股、殺中小型股」的結構，大盤漲勢一度收斂，OTC 指數終場甚至還收跌，但是加權指數終場上漲 96.73 點，以 10932.11 點作收，指數收復所有短期均線，本周上漲 67 點，周線連二紅。

台積電昨天法說會雖然台積電展望偏弱，二度下調財測，但外資法人皆已提前掌握，台積電 ADR 先行上演利空出盡，大漲逾 3.6%，最高一度重回 40 美元以上，台積電今日開盤就以 235 元噴出，一開盤就超越填息目標價 227.5 元，終場收在今天最高點 237.5 元，收漲 5.79%，若還原權息後，股價回到今年 4 月中旬的前高水準。

大立光也勁揚，盤中最高衝上 5295 元，大漲 240 元，創下一年多來新高價，終場收在 5270 元，漲幅 4.25%，也帶動揚明光、今國光、聯一光、玉晶光表現亮眼，其中揚明光收漲停，不過，玉晶光 500 元得而復失，終場收在 498 元。

其餘權值股包括：鴻海、台達電、聯電、友達、群創、台塑化、兆豐金、富邦金等都力挺多方陣營；此外，蘋概股也表現不俗，包括：美律、智原、華晶科、原相、超眾等漲 3 至 8% 以上。

這些多方表態，讓指數化解了中小型股、股后國巨再度拖累被動元件疲軟，所引發的漲勢收斂。

其中，股后國巨庫藏股仍然挽救不了其頹勢，股價開低殺低，終場收在 812 元，重挫 8.97%，股價創 2 個多月以來波段低點。被動族群綠油油，華新科以跌停 344 元作收，近一個月來低點；禾伸堂跌破 200 元大關，重挫 8.1%，收在 193 元，股價也創 2 個多月來波段低點。

整體來說，台股今天靠雙王大漲，成功帶領指數向上連續收復季線、半年線及 10900 點關卡，並一舉站回所有短中長期均線，但是，日盛日盛基金經理人張亞瑋表示，台股高檔震盪，中美貿易摩擦升級加大市場不確定性，強勢股也多半呈現整理格局，權值股強勢填息，主流股輪動快速，後續仍應觀察被動元件等漲價題材指標股能否受到鼓舞，進而吸引資金進駐再度轉強，短線追價搶短應多加謹慎，建議不妨趁急彈時適度汰弱留強。

張亞瑋進一步指出，從企業獲利基本面觀察，工具機營收雖創新高，但股價頻頻破底；iPhone 規格確定前雜音大幅增加；晶圓代工廠下半年先進產能大幅開出，成長動能來自 5G、高速傳輸、新開發的 GPU 及 CPU 等發展，可望讓淡季不淡，在漲價題材修正之際，可關注資金是否流入前述概念股。

張亞瑋分析，隨時序進入電子產業旺季，布局上建議仍以長期營運趨勢佳的產業為主，SEMI 報告指出，預測 2018 年全球半導體設備銷售金額將成長 10.8%，達 627 億美元，長線趨勢仍看好的晶圓、被動元件、server 相關、GPU 新品發表受惠個股為主。不過，短期市場氛圍風險意識提升，操作上以高出低進為策略，個股選擇上以有殖利率保護、基期較低、獲利穩健的個股為主，搭配穩健傳產水泥、金融相關類股為主要佈局。