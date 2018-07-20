沃爾瑪京東啓動8.8購物節 雙方融合進一步升級

京東與沃爾瑪的合作日益深入。

7月19日，沃爾瑪和京東聯合舉行“三通2.0”戰略發佈會暨8.8購物節啓動儀式。雙方宣佈啓動今年的8.8購物節，併將進一步升級在用戶、門店與庫存三方面的融合互通，深化零售供應鏈的合作，不斷擴大全渠道零售佈局。

今年是雙方第二次舉辦8.8購物節，將首次與寶潔、可口可樂、瑪氏、金佰利、聯合利華、伊利、益海嘉里、達能等重量級品牌商家就8.8購物節開展深度合作。購物節期間，設有超級品牌日及首發新品，沃爾瑪計劃推出超過1000款低價商品，促銷期延長至90天。

沃爾瑪中國大賣場首席採購和市場官劉曉恩透露，部分供應商帶著新品參與這次的線上線下促銷活動，比如在日本熱賣的可口可樂新品纖維+，將在“8.8購物節”完成其在中國内地市場的首次發售。生鮮商品和沃爾瑪自有品牌，會在今年8.8購物節扮演非常重要的角色。沃爾瑪鮮食自有品牌“Marketside”也將首次參與其中。

“三通2.0”戰略則是基於沃爾瑪和京東去年開展的用戶、門店和庫存互通的基礎上的強化合作。

用戶互通方面，雙方將主要通過聯合促銷的形式，實現線上線下用戶流量的相互轉化。即日起至8月15日，消費者在沃爾瑪全國50多個城市近200家門店用移動支付“掃瑪購”小程序完成支付，就有機會獲得電子優惠券;通過京東APP和京東到家APP，也能在線領取優惠券;此外，還可以通過百度(262.42,-7.00, -2.60%)APP、京東APP内置的AR掃功能，手機掃一掃任意沃爾瑪LOGO、 京東LOGO、京東到家LOGO或88購物節LOGO、進入8.8購物節活動頁面，參與線上遊戲獲得優惠券。這些電子優惠券不僅能在京東商城的沃爾瑪官方旗艦店、沃爾瑪全球購官方旗艦店和沃爾瑪京東到家平台均可使用，亦能在全國180多個城市的400多家沃爾瑪門店享受優惠。

此外，雙方在支付領域也開展了合作。預計今年底前，顧客綁定在微信小程序上的沃爾瑪禮品卡可同步到京東賬戶上，線下購買的沃爾瑪禮品卡實體卡也可以綁定到京東賬戶上，從而實現一張卡在線下、線上、微信小程序多個場景下支付信息同步、多渠道支付。

門店互通上，門店間的相互融合不僅從規模上有了很大的提升，併且嘗試很多新的舉措。比如在8.8購物節期間(8月4日-8月10日)，以奇幻馬戲團為主題的沃爾瑪全球購快閃店將落地廣州蘿崗萬達廣場，通過京東試衣鏡等AR體感互動遊戲向消費者介紹沃爾瑪全球購的商品，顧客還可以直接現場體驗跨境購物極速達，最快2小時送達快閃店現場。此外，京東的網紅商品也將試點落地沃爾瑪線下門店，增加網紅商品的觸點，提高顧客購物體驗。

三通中最不容易實現的，就是庫存互通，要求雙方後台係統打通，實現線上線下訂單和結算的流轉。目前，京東尚未與其另一個戰略合作夥伴永輝超市打通庫存。

一年之前，沃爾瑪試著將6家門店的庫存與京東打通，消費者在京東自營超市購買沃爾瑪在售的相同商品，快遞人員可以從距離下單顧客最近的沃爾瑪門店取貨，從而提高配送效率，縮短配送路徑，同時提升沃爾瑪的商品庫存週轉率。

沃爾瑪中國大賣場電子商務部副總裁博駿賢(Jordan Berke)表示，截至今年6月底，京東與全國29個城市180家沃爾瑪門店實現部分商品的庫存打通。為提高配送效率，沃爾瑪門店的工作人員進行商品出庫及打包由1天一次增加到1天三次。未來，庫存打通會在全國範圍繼續全面鋪開，併將試點推進1小時送達服務。

沃爾瑪也感受到京東和京東到家平台帶來的線上效應。據京東集團高級副總裁、京東商城大快消事業群總裁王笑松給出的數字，沃爾瑪全球購官方旗艦店今年上半年銷量同比增長500%，併以10萬多種商品種類，成為平台品類最齊全的店鋪。6月份，沃爾瑪在京東到家平台上的線上銷售額達去年同期3.5倍，總體銷售額位居平台第一。目前全國有30個城市的200多家沃爾瑪門店入駐京東到家平台。

來源：界面網

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