彰源今年營運看增 惟LME期鎳走跌 今除息行情黯淡

中美貿易戰持續上演，倫敦金屬交易所 (LME) 期鎳近期走弱，不鏽鋼廠彰源 (2030) 今日除息 1 元行情黯淡，盤中下跌呈現貼息走勢，早盤股價小跌。不過，受惠上半年鎳價大幅波動向上，首季 EPS 持穩達 0.46 元，目前接單能見度已經到 7、8 月，預估第二季營運將勝首季，今年營運將勝去年。在中美貿易戰衝擊下，今年倫敦金屬交易所 (LME) 基本金屬唯一上漲的鎳，近期在貿易戰的擔憂，及大陸上半年鎳生產能力提高，顯示供應將開始增加，鎳價在 7 月上旬由每噸 1.5 萬美元高點回落，本周更跌破 1.4 萬美元，19 日收盤價為 13340 美元。



彰源主要產品為不鏽鋼管、不鏽鋼板，在鋼管成長趨勢帶動下，營收占比已經從 2016 年占比 75.5%，2017 年 76.4%，今年第一季更攀升至 78.5%。今年鎳價大幅波動向上，彰源受惠首季 EPS 持穩達 0.46 元，第二季營運將勝首季，目前訂單能見度約 2-2.5 個月，接單能見度已經到 7、8 月。不過，法人預估，在鎳價向上趨勢不變下，今年營運有望優於去年。



彰源也規劃在兩岸擴產，台灣將進行新廠擴建預計投入 2.5 億元，不鏽鋼產能增加每個月 1500 公噸，將提高產品組合及市占率，拓展外銷市場建立綿密銷售網路。子公司歸化投資 7500 萬元添購設備，每個月增加 1 千公噸，總產能增為 6000 公噸，將繼續拓展中國銷售據點，從一線城市延伸到二線城市。

