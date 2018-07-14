熱門股─大同經營權爆籌碼戰 股價登20年新高

公司法修法三讀通過，外界高度關切的「大同條款」以增加持股 3 個月以上的門檻過關，在市場派緊咬之下，大同 (2371-TW) 恐成持股過半股東可自行召開股東會新法的首家適用公司，經營權爭奪下引爆籌碼戰，推升股價周五收 35.3 元，漲幅 6.65%，攀上逾 20 年新高點。

大同去年合併營收 755.5 億元，稅後純益 0.74 億元，每股純益 0.03 元，去年轉虧為盈；今年第 1 季營收 166.21 億元，毛利率 6.91%，營益率 - 10.94%，本業虧損逾 18 億元，加上精英 (2331-TW) 、華映 (2475-TW) 、綠能 (3519-TW) 、尚志 ( 3579-TW)、福華 (8085-TW) 等公司虧損，首季每股虧損 0.34 元。

大同累計今年上半年合併營收 326.84 億元，年減 8.48%，上半年恐仍是虧損；大同莊園預計可在年底入帳，雖有轉投資事業表現的潛在影響，全年目標仍是努力獲利。



大同基本面並沒有太多的題材，推升股價上漲，主要仍是市場派與公司派的經營權之爭，由於市場派揚言將召開股東臨時會，持續買進持股，兩派的籌碼戰推升股價續往上漲。

統計外資周五轉為買超 606 張，自營商買超 2343 張，合計三大法人買超 2949 張，股價周漲幅 14.24%，近 1 月漲幅 42.92%。