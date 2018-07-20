【復牌】瑞風新能源(00527-HK)或引入一家新能源公司為控股股東

瑞風新能源(00527-HK)公布，公司與認購人訂立不具法律約束力的諒解備忘錄，據此，認購人表示有意認購由公司將予發行的新股份及/或可換股債券。預期認購人將成為單一最大股東，持有緊隨可能認購事項完成後經擴大已發行股本不少於51%權益。瑞風新能源申請今日復牌。

認購人擬以現金及/或注資或訂約方可能同意的其他方式償付可能認購事項。認購人有意於簽訂正式協議後就全購責任申請清洗豁免。根據諒解備忘錄，該公司及認購人各自已作出承諾，於180日獨家期間內，於並無認購人事先書面同意情況下，該者進行任何磋商，而認購人則不得就可能收購事項中該公司將予收購的資產轉讓與任何第三公司不得就可能與可能認購事項構成衝突的任何交易與任何其他投資方進行任何磋商。於獨家期間屆滿前，該公司及認購人須盡其最大努力進行磋商及訂立正式協議。

認購人主要透過其附屬公司於中國從事可再生能源業務。

董事認為，鑑於認購人於中國成熟的新能源發電業務，訂立諒解備忘錄為籌集大量額外資金，以發展公司的風電及清潔能源發電業務；增強公司的股東基礎；改善集團的財務及流動資金狀況；及加強集團的主要業務的良機。

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