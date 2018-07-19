三大法人合買7.94億元 外資續買面板雙虎 同步敲進台積電、鴻海

台股今 (19) 日開高收低，終場以跌 7.08 點，收在 10835.38 點，成交量為 1413.9 億元，合計三大法人買超 7.94 億元，其中外資及陸資買超 4.20 億元，投信買超 5.70 億元，自營商則賣超 1.96 億元。個股部分，鴻海、台積電分別居買超第二和第三名，獲外資買超 11944、7754 張，而面板雙雄友達和群創持續受到外資青睞，均獲買超。

台指期淨部位方面，外資加碼多單 1896 口，多單位未平倉口數增加至 38934 口，顯示外資仍是偏多看待。

觀察今日外資買賣超情形，外資買超前 10 大個股，分別為友達 17613 張、鴻海 11944 張、台積電 7754 張、英業達 6768 張、大同 6619 張、開發金 6336 張、元大台灣 50 5697 張、 嘉聯益 4488 張、新光金 4377 張、中鋼 4306 張。面板股群創則獲買超 3158 張排名第 14。

外資賣超前 10 大個股，分別為中信金 20315 張、元大台灣 50 反 1 19459 張、富邦 VIX 15118 張、華邦電 7044 張、微星 6289 張、南亞科 4729 張、台灣大 4725 張、智邦 4662 張、台泥 4450 張、技嘉 4117 張。

分析師表示，美股收紅，台股今日早盤跟進再度挑戰半年線，不過受到亞股拉回，陸、港股下跌影響下，指數開高走低收黑 K，值得留意的是，台股成交量仍高於 5 日、10 日和 20 日均量，其中台積電、鴻海表現也不差，可望提供接下來指數助漲力道。