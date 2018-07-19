台灣大NB-IoT物聯網服務商轉 聯手光寶科佈局智慧路燈

台灣大哥大 (3045) 攜手 300 家廠商建構物聯網大生態圈，積極佈局 NB-IoT 技術的新應用開發，台灣大哥大今 (19) 日宣布，全台 NB-IoT 網路服務已正式商轉，並於全台重點區域建置民生物聯網，如智慧路燈、智慧量表、智慧停車等實際應用，未來將持續號召國內外深具軟體 / 硬體實力的廠商共同投入和研發，藉此為台灣大在物聯網的佈局帶來更好的發展，成為加速台灣物聯網的新動力。台灣大物聯網服務應用多元廣泛，近期踏出都會區於宜蘭縣三星鄉等農業場域提供服務，利用 NB-IoT 比原有 4G 更強長距離傳輸能力，配合台灣大的 700MHz 網路，廠商陸續開發以 NB-IoT 進行資料連線的保全、天氣、土壤等實際應用，並在中、南部進行農地監控服務。未來普及後，不僅可促進台灣農業升級、縮小城鄉資源落差，可改善台灣國土利用效率。台灣大亦與國內大廠光寶科技 (2301) 聯手積極佈局智慧路燈的建置，目前已於桃園八德區與大園區架設盞智慧路燈進行測試，未來將擴展至全台各地作測試。智慧路燈除了可進行點燈排程、調光、故障偵測、用電監控之外，更可與空氣盒子、WiFi 基地台、監控系統、號誌系統等進行結合，有效蒐集城市的環境參數，如溫濕度、空氣品質、交通控管、人流車流等大數據，利用 NB-IoT 傳輸至後端，再運用 AI 人工智慧引擎，對蒐集的數據資料進行深度學習演算分析，締造智慧城市標竿。



隨著 NB-IoT 的全台商轉，台灣大依照企業客戶的需求，推出每月 5MB、12MB、25MB 及 40M 四種 NB-IoT 彈性資費方案，月租費最低只要 10 元起，即可享有萬物聯網的服務。



另一方面，台灣大物聯網連線管理平台 (CMP) 已導入國際大廠 Cisco Jasper 多年，並獲多家國際廠商採用，提供物聯網客戶管理數萬的 SIM 卡門號，透過 CMP 平台自主管理大量的物聯網連線設備。而考量到國內廠商本土化的需求，台灣大於年初推出自主開發「物聯網企業服務平台」，具有 SIM 卡生命週期管理、網路即時流量、自主性資費管理、分離計費、API 串接及自動化管理等六大功能，針對大量、通訊數據量少的物聯網裝置，強化自動化管理及報表功能，提供近百家企業客戶全面性的物聯網服務。

