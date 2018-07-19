【華冠投顧】小心:台股創高後量縮震盪，族群及個股輪動太快!

美股昨日小漲，而台股開高衝高後買盤不濟，量能萎縮，指數最後由紅翻黑小跌 7 點，以 10835 作收，成交量 1416 億元，價跌量縮格局。

台股昨日帶量上漲，資減券增，外資現貨，期貨市場同步做多，籌瑪對多方有利，今日早盤在主流電子股台積電 (2330)，鴻海(2317)，大立光(3008) 等股價上漲紛紛創下 7 月份股價新高之下，大盤加權指數也創下 7 月份以來新高 10896 點，可惜今日新台幣匯率貶直再逼近新高，大盤成交量也縮下來，使指數衝高後買盤不濟震盪走低，最後翻黑作收。接下來盤勢需補量，否則短線壓回頗高，不過外資在現貨市場已連三買，期貨市場則繼續增加 1896 口多單，未平倉來到 38934 口多單，因此研判大盤震盪為主。今日盤面強勢族群光學鏡頭揚明光 (3504)，佳凌(4976)，光耀科(3428)，新鉅科(3630)，今國光(6209) 等上漲，被動元件的國巨 (2327)，蜜望實(8043)，大毅(2478)，智寶(2375) 以及矽晶圓的中美晶 (5483)，合晶(6182)，環球晶(6488)，嘉晶(3016) 等今進行彈升。操作上需注意一點: 昨日強勢股建準 (2421)，智易(3596)，微星(2377)，台端(2432)，安泰銀(2849)，台嘉碩(3221)，譜瑞 KY(4966) 等，股價竟有些沒高點就翻黑下跌，個股輪動實在太快了，操作難度高，請各位務必謹慎!，選股以下半年新主流為主，搭配產業旺季 + 題材 + 業績，看好蘋果股，5G，車用，無人商店，無人收銀，遊戲，生技股等逢低進場操作。

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