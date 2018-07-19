【華冠投顧】多頭持續掌球權 蘋概接棒成主流

焦點個股 : 3596 智易、2332 友訊、2317 鴻海、2474 可成、6147 頎邦

＜大盤分析＞

昨日外資買超明顯擴大加上昨夜美股道瓊與 SP500 指數小漲再創波段新高，今日台股跟進，大盤創波段新高再次挑戰半年線，不過受到亞股全面拉回，陸股、港股、韓股失守所有均線拖累下，大盤開高走低 - 7 點回測季線，OTC 指數 + 0.37%。

今日盤面比較好的地方是持續有量，成交量仍高於五日、十日、廿日均量，蘋概三王《3008 大立光》、《2330 台積電》、《2317 鴻海》也都有創高表現，由於下週月線很有機會轉為翻揚，當可望進一步提供助漲力道。

＜操作策略＞

操作策略偏多不變，多方防守點看 10633 點。不過多方強勢主流有移轉現象，市場資金由原先的被動元件、MOSFET 族群流向蘋概族群。

＜網通族群＞

7/6 開始推薦的網通族群，隨著 5G 籌備題材發酵，相關個股近日皆有所表現，基期較高的《2345 智邦》、《3596 智易》、《4906 正文》短線進入休息整哩，後市仍可留意量極縮回測支撐的切入點。今日輪到低基期的《2332 友訊》表現，另《5353 台林》有突破盤局跡象，亦可留意。

＜蘋概族群＞

除了蘋概三王《3008 大立光》、《2330 台積電》、《2317 鴻海》外，機殼的《2474 可成》、電池的《6121 新普》、軟板的《6269 台郡》《4958 臻鼎 - KY》、封測的《6147 頎邦》《3374 精材》皆有加溫跡象。

＜實買盤股＞

週二提到所謂「實買盤」股，就是盤中當市場恐慌、指數走弱時，依然敢逆勢上攻甚至創當天新高的個股，正常情況下，當大盤在走跌時，一檔個股即便有買盤想承接，也只需掛著低接就好，犯不著花更高的成本往上敲。願意直接往上買，代表買盤有其急迫性，根本懶得耗時間低接，而這種具有特定買盤敲進的個股通常會是當沖作多的良好標的甚至很有機會成為帶領大盤上攻的波段主流。

當日據此邏輯切進的《老先覺》，昨天休息，今早急奔 6.5% 再創波段新高，而類似這樣的選股法，在今天大盤開高走低的盤勢中又特別受用，可以記起來當作股市中趨吉避凶的技巧。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。