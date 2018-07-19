【永豐期貨】台指選擇權盤後－半年線得而復失 台股翻黑小跌7點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲 4 點至 10720 點。價差方面，台指期為逆價差 - 115.38 點，電子期逆價差 - 3.92 點，金融期為逆價差 - 17.61 點。現貨部分，三大法人買超 8.89 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2292 口至 8404 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 1895 口至 38934 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1236 口至 19197 口。

週三美股漲跌互見，道瓊指數持續收紅，今日台股早盤以紅盤開出，早盤雖一度站回半年線之上，但午盤在被動元件及蘋概股漲幅收斂，加上今日為台積電法說會，市場態度較為觀望之下，指數漲幅收斂由紅翻黑跌落平盤之下，壓低指數再次失守半年線，終場加權指數下跌 7.08 點或 0.065%，收在 10835.38 點，成交量能 1417.84 億，較前一日縮減 241.54 億。今日八大類股除了水泥窯類股與機電類股收紅，其餘皆收黑，其中以水泥窯類股漲幅 1.29% 表現較佳，紡織類股跌幅 1.48% 表現較差。技術面觀察，今日大盤以帶短上影線中黑 K 一度站上半年線，但收盤再次失守，顯示出上方獲利了結賣壓仍重，盤勢呈現橫盤整理格局，短線指數可能在半年線與月線間來回震盪，需待整理過後指數仍有向上挑戰機會，建議操作上仍須注意交易風險並嚴設停損停利點。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10900 點，賣權集中在 10300 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.13 升至 1.21，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 11.39% 降至 11.23%，賣權平均隱含波動率由 14.63% 降至 14.57%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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