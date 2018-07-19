【日盛投顧】11,000點附近為反彈壓力帶

◆盤勢分析

1.2330 台積電 07/19 現金股息發放且將召開法說會，市場預期有機會公佈營運利多，週四台股開高震盪，最高點 10,896 點收復半年線（10,868 點），最低點 10,826 點失守季線（10,841 點）但守穩在 5 日線（10,828 點）、10 日線（10,764 點）、月線（10,754 點）及年線（10,734 點）之上，終場指數下跌 7.08 點，跌幅 0.07%，收在 10,835.38 點，成交金額為 1,416.64 億元，小於 5 日均量（1,430 億元）但大於 20 日均量（1,414 億元）。三大法人合計買超 7.94 億元：外資買超 4.20 億元、投信買超 5.71 億元、自營商賣超 1.97 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）、均線：支撐為月線附近，壓力為 11,000 點附近。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（76）接近超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 選股方向可留意選股方向可留意半導體、蘋概、LED/PA、工業 4.0、內需、金融、生技、車用等。

半導體、蘋概、光學、車用、生技帶領台股挑戰半年線

1. 半導體：矽晶圓價格趨勢向上，6488 環球晶、5483 中美晶、6182 合晶等獲利有機會創高，3583 辛耘受惠兩岸半導體商機，IC 設計族群輪動，3443 創意、4919 新唐、2363 矽統等週四相對強勢。

2. 蘋概：供應鏈拉貨動能轉強，3406 玉晶光、6153 嘉聯益、6456GIS-KY 等下半年業績成長可期。

3. 光學：人臉辨識、無人商店、車用等應用日廣，3504 揚明光、3630 新鉅科、4976 佳凌、3362 先進光、6209 今國光長線需求可望成長。

4. 車用：Tesla 產能下半年持續增產，對 3665 貿聯 - KY、3019 亞光等供應鏈業績將有助益。

5. 生技：生技展登場，週四以醫美族群的 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY 走勢較整齊。

6. 被動元件：2327 國巨週三祭出庫藏股利多不漲，2492 華新科、3026 禾伸堂、2456 奇力新等承壓。