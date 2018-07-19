〈小資聰明買保險〉掌握三保心法 第一次規劃保單就上手

面對物價上漲、低薪的時代，社會新鮮人或小資族預算有險，要如何規劃適合自身需求的保單，壽險業者就建議，小資族在選擇保險商品時，應該掌握「三保心法」，包括第一保年輕，即打造醫療、意外和壽險保障金三角；第二保自主，透過主約和附約搭配，增加選擇彈性；第三保荷包，以定期險取代終身險。

心法一、保年輕：打造醫療、意外、壽險保障金三角

根據衛福部 2016 年死因統計，15 至 24 歲青少年族群死因以意外傷害最高約占 46%、25 至 44 青壯年族群則以惡性腫瘤為首，若加上其他心臟、肝、腦血管等疾病就超過 6 成，突顯年輕人意外、疾病、醫療保障的重要，社會新鮮人首要趁年輕及早規畫，建構醫療、意外和壽險的保障金三角。

心法二、保自主：保障自由配、選擇彈性多

社會新鮮人保險規劃不必堅持一次到位，以免負擔太重，應先檢視自己的保障需求和缺口，參考「積木式投保」原則，透過主約、附約搭配，在有限預算下，自選適合的保障組合打好基礎，未來再隨預算與需求再提升保障，逐步打造自己心中的保障城堡。

心法三、保荷包：定期險取代終身險

根據行政院主計處 2016 年家庭收支調查報告顯示，未滿 30 歲的年輕人，平均月薪約 3 萬 2 千元，而基本消費支出就高達近 2 萬元，年輕人礙於預算限制，在風險規劃跟荷包二者抉擇下，往往無法獲得足夠的基本保障。富邦人壽建議，社會新鮮人預算不夠時，可考慮以「定期險」代替「終身險」，低保費購買高保障。