傳小黃車ofo大規模裁員 創辦人于信否認相關報導

媒體今 (4 日) 報導，指共享單車龍頭 ofo 大規模裁員，總部整體裁員比例達到 50%，整個海外部門解散。但 ofo 官方否認了裁員消息。

專門報導科技產業的網路媒體《虎嗅網》，發文表示 ofo 由於資金鏈緊張，總部已於本月 1 日開始大規模裁員，同時高管層變動劇烈，海外事業部業也已解散。虎嗅向 ofo 公關部門求證，得到的回覆是「假消息」。

據《新浪科技》報導，ofo 聯合創始人于信今天也在其朋友圈回應，ofo 海外業務僅僅一個新加坡的營收，怕是比其他同業全量營收都高，「直接『被裁撤』怕是不大合適吧？」。

虎嗅指出，由在職員工等多個獨立信源處得到消息，顯示 ofo 總部大規模裁員屬實，人員優化將會快速完成。這次裁員人數是 ofo 有史以來規模最大的一次，總部整體裁員比例達到 50%。

于信表示，虎嗅的四條「真相」中有三條指向裁員，「我想可能是因為這點不好澄清？你說裁了我說沒有，誰證明呢？所以只好晃點獵頭公司，麻煩他們辛苦再多等一等吧！」

有市場分析指出，由於共享單車始終未能形成清晰獲利模式，ofo 如果接下來無法快速找到新一輪融資，公司的正常運營將受到影響。據先前報導，大陸共享單車共享單車一度多達 30 多家，如今只剩 3-4 家。