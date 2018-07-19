〈2018生技月〉總統站台展現政策支持決心 李鍾熙：資本市場可望更活絡

2018 生技月今 (19) 日舉行開幕典禮，總統蔡英文表示，台灣生技產業在新興國家評比中名列第三，從基礎建設、臨床研究條件及智財保護等面向都越來越好，期待未來產業能量跟規模可以持續成長。台灣生物產業發展協會理事長李鍾熙表示，政府大力支持，將有望讓資本市場生技相關更加活絡。

2018 生技月今天舉行開幕典禮，李鍾熙表示，政府大力從政策法規面支持，包括細胞及基因治療產品管理法案推動以及南港生醫園區快速啟用，讓整個資本市場活絡起來。

蔡英文指出，近兩年來生醫產業成為政府重點產業，產業也蓬勃發展，政府建立新創公司扶育機制，期待讓在地產業連結國際市場，政府也在台北、新竹、台中、台南及高雄打造生醫聚落。

蔡英文表示，政府推動生技新藥產業發展條例，鼓勵企業投入高技術的醫材、新藥及其他研發工作，法規的鬆綁讓更多企業享有獎勵優惠，政府將陪伴企業走過這一條漫長的生醫研發道路。

根據美國藥品研究及製造商協會 2017 年評比，21 個新興國家中台灣名列第三，包括基礎建設、臨床研究條件及智財保護等幾個面向，都獲得很高得評價，台灣的生醫發展環境越來越好，能量跟規模也持續成長。

蔡英文表示，就像 ICT 產業一樣，德國默克、美國強生等國際大廠也接連到台灣啟動合作計畫，面對 AI 時代來臨，相信台灣能夠提供更多的創意解決方案，並吸引外界投資，讓台灣產業持續成長。