地產股業績期來了 野村：寫字樓收租股表現亮麗 開發商股審慎樂觀

香港地產股業績發佈 7 月底揭幕，投行野村表示，業績的焦點將為企業整體表現及管理層對未來的指引，以及對未來派息有一定關係的經常性收入趨勢。當中，該行對寫字樓收租股的表現最為看好，對開發商股份則審慎樂觀。

恒隆地產 (0101-HK)7 月 31 日將率先揭開地產股中期業績期序幕，長實集團(1113-HK)、希慎(0014-HK)、九倉置業(1997-HK 及太古地產(1972-HK) 等則在 8 月初公佈。

野村報告預期寫字樓收租股的業績最為亮麗，因中區寫字樓空置率創新低，而在中環核心區以外的地區，如銅鑼灣利園三期及鰂魚涌太古坊一座這些新落成寫字樓，其大部分樓面已經租出，對中區寫字樓構成的競爭也較小。

開發商股份方面，雖然政府有更多的措施冷卻市場加上利率趨升，但市場購買需求仍然強勁，因此野村維持過去數年對此板塊審慎樂觀的看法。整體而言，報告預期開發商股份上半年入賬的物業銷售盈利將會減少，因期內落成量較低。

報告預期，太古地產、置地、九倉置業、新世界發展 (0017-HK) 及信和置業 (0083-HK) 將會對它們的新業務前景給出樂觀的指引。

此外，野村估計寫字樓收租股的經常收入將錄得最高的按年增長；高端零售物業收租股的按年增長料最低，因來自與商戶營業額掛鈎的租金收入增加，但被續租租金下調所抵消。至於開發商的經常性收入，除近年積極增加固定收入投資的長實集團外，料大致上不會有顯著的增加。

在派息方面，野村預計新地 (0016-HK) 的派息可能給予市場驚喜，假如這次末期股息 (新地會計年度至 6 月底止) 派港幣 3.32 元，股息收益率達 2.8%。該行對新世界發展 (會計年度至 6 月底止) 的末期股息預測為港幣 0.34 元，股息收益率達 3.1%(即使扣除中期股息)。