博駿教育今起招股 入場費4768元 7月31日掛牌

四川省成都市民辦教育服務集團博駿教育 (1758-HK) 今(19)日起至下週二 (24 日) 公開招股，計劃發行 2 億股，其中 10% 為香港公開發售，90% 作國際發售，招股價介於港幣 1.99 元至 2.36 元。以每手 2000 股計，入場費港幣 4767.56 元，預計 7 月 31 日掛牌；中信建投 (國際) 融資為本次全球發售的獨家保薦人。

據招股書透露，若按中間價位港幣 2.175 元計算，集資淨額約港幣 4.027 億元，當中約 95% 用於發展學校，包括成立南江學校、旺蒼學校、天府學校高中部、成都公學、美國學校及樂至學校，約 5% 用於營運資金及其他一般企業用途。

博駿教育主席熊濤指出，該公司 2001 年由營運幼兒園起家，但幼兒園的興辦時間較長，收生規模僅為 300 人，而中小學的收生規模可達 3500 至 4500 人，再加上近年大陸公辦幼兒園發展速度快，該公司未來計畫把發展重心轉移至中小學。

他提到，根據大陸政策，該公司經營的民辦幼兒園可自行調整學費，而小學、初高中的學費則需要政府審批，按政府指導價執行。他表示，學費上漲是必然趨勢，該公司未來也會提升教學服務水平、增加內容，以提升定價能力，但他未有透露未來學費上漲的幅度，只表示會審慎對待。

美國方面，熊濤指，公司已與洛杉磯一家持牌教育機構簽訂了合作協議，以分校形式、在當地租賃校舍辦學，預計收生規模為 240 人。

據未來網報導，招股書顯示，博駿教育在 2014 年 8 月 31 日至 2016 年 8 月 31 日 3 年的年收入分別是人民幣 8590.8 萬元、10322.3 萬元及 13537.1 萬元，複合年增長率 16%；凈利潤人民幣 1781.8 萬元、2649.8 萬元及 3642.2 萬元，複合年增長率 27%。而其營收 98% 來自於學費收入。

學費及入讀人數的增加，2014 到 2016 年的毛利率和凈利率均呈上升趨勢。2016 年博駿教育總服務毛利為人民幣 2358 萬元，毛利率為 36%，而 2014 年及 2015 年這個數字分別是 27% 及 34%；2014-2015 年淨利率分別為 20.7%、25.7%、26.9%。

