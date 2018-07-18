【大行報告】光大證券：小米(01810-HK)目標價15元

港交所(00388-HK)公布，與滬深交易所昨日就「港股通」合資格證券的調整安排達成共識，將成立聯合工作組，研究同股不同權公司納入「港股通」的新補充機制方案。

港交所一早發出「喜訊」，意味「北水」在不久將來會可買賣小米集團(01810-HK)。正當市場對小米樂觀情緒回升之際，中資券商光大證券首次給予小米「減持」評級和目標價15元。小米集團收報21.55元，升0.65元，升3.11%。成交1.43億股，涉資31.18億元。

光大證券認為，短期內小米物聯網(IoT)硬件銷售額可高速成長，而長期看來IoT平台巨大變現價值等待釋放。當中，目前中國消費級IoT硬件市場空間廣闊，但集中度較低，小米目前設備連接數達1億台，並投資逾90家生態鏈初創型企業加速擴張，佔據先發優勢，2017年佔全球IoT市場份額佔2%排第一。

另外，光大證券指出小米手機業務，指其出貨逆勢上揚，國內市場通過加速創新跟進、增強線下渠道能力實現出貨份額上升；國際市場繼印度之後，陸續向歐洲、東南亞擴張，海外出貨今年首季按年增長139%，驅動公司今年首季整體出貨按年增長81%，增速遠高同業。再者，隨著國內外紅米客群向更高端的Max系列遷移，中高端品類不斷擴充，產品結構有望逐步改善。

光大證券分別預測小米2018至2020年度，非通用會計準下淨利潤81億元人民幣、102.31億元人民幣和131.2億元人民幣，年複合增長率35%。不過現階段互聯網變現能力有待提升，IoT變現模式亦未成形，只給予15元目標價，相當於今年預測市盈率35倍及動態市盈率1倍。

來源：信報

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