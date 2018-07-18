【顧德投顧】紀律化操作、不預設立場

◆盤勢分析

今天台股早盤一度發動攻擊，可惜多頭的力道沒有沿續下去，午盤過後走弱，架構上稍微有點轉弱的跡象。但目前盤勢雖然稍有回檔，依舊還是偏多的架構，因此操作上不用預設立場，還是紀律化操作即可。

重點持股報告（8996 高力、3035 智原） 續抱。（2360 致茂） 股價還是處於強勁的整理，目前整體架構依舊是多頭，操作上自然不用擔心，續抱即可。（6213 聯茂） 股價在帥氣的填息之後，依舊維持強勢整理，目前老師持續看好，請續抱吧。（6147 頎邦） 股價再創波段新高啦。好的股票就是要給他時間跟空間去發揮，太棒了，我們的頎邦又持續創下波段新高收盤囉。

（6576 逸達） 繼《 漲停板 + 漲停板 + 9％ 》之後，今天逸達的股價又再度豪邁的《 亮燈漲停板 》啦！恭喜會員們以及有跟單的朋友們囉，太棒太棒了，我們的逸達《五天幾乎就是四根的漲停板》，真的超好賺的，想獲利的朋友趕快跟上吧。

今日多方關鍵 K 系統股票: 6147 頎邦、8996 高力、6213 聯茂、6576 逸達、3035 智原、2360 致茂。

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)

