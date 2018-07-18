凌華視覺系統大單出貨穩營收 Q2獲利將脫離谷底 醞釀調整售價救毛率

凌華 (6166) 今年接獲歐洲視覺系統代工大單，成為第二季與第三季業績成長主要動能，儘管因代工專案毛利率偏低，但法人預期上季獲利仍將成功擺脫谷底。據悉，該公司因應原物料上漲，醞釀調整售價因應，有利下半年毛利率回升。凌華 6 月合併營收為 9.51 億元，月增 0.44%，年減 6.24%，第二季合併營收來到 26.83 億元，較上季增加 18.7%，年減 1.4%，為歷史第三高紀錄，累計上半年 49.43 億元，年減 1.6%。



法人指出，凌華今年主要成長動能來自於歐洲視覺系統大單，該案主要是應用在卡車司機監控的設備，第二季與第三季是主要貢獻期，此專案也將帶動凌華第二季起部門業績連續兩個季度較首季翻倍增加。因此，目前來看，第三季業績也將持強，力拼 30 億元新高。



不過，由於該案屬代工專案，毛利率低於平均，加上原料價格大幅上漲，使凌華毛利率表現較為疲弱，預計第二季毛利率將維持逾 35% 低檔水準，但因經濟規模，加上部分匯兌收益貢獻，整體獲利仍將順利擺脫首季僅 0.1 元的 EPS 谷底。據了解，因原料價格大漲擠壓獲利空間，該公司刻正醞釀向客戶調整產品售價因應，有助於下半年毛利率的回穩。

