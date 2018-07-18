【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

聯準會主席鮑威爾於國會聽證會上表示，對於美國經濟看法樂觀，加上中國並未對美國額外的 2000 億元關稅提出反制措施，推升 NASDAQ 指數持續創高，使得今日台股呈現上漲格局，終場台股上漲 63.47 點；籌碼方面，外資現貨部位買超 88.86 億元，期現貨合計買超 261.38 億元。

《國際金融市場焦點分析》

受到歐美隔夜市場上漲激勵，上証指數今日小幅開高後走高，盤中收復 2800 點，隨後陷入震盪整理，午後小幅衝高後，後續追高量能不足，地產及家電板塊率先拉回，指數也轉而下跌，A50 期貨早盤在銀行股拉升下一度收復前一日跌幅並站上月線，午後金融權重全面翻黑，期貨也盡吐漲幅轉而下跌；日圓貶值有利出口，日經指數早盤一度上漲逾 1%，在獲利了結賣壓下，收盤回吐部分漲幅。

《國際商品市場焦點分析》

油價在經歷週一的大跌後，週二油市再度經歷大幅震盪的一天，美國可能釋放戰備儲油，同時特赦部分與伊朗的貿易，對油價構成壓力，WTI 期貨盤中一度下挫逾 1%，不過隨著美股開盤走高，油價也快速反彈拉升消弭原先跌幅，盤後 API 公布上週美國庫存意外上升，期貨價格小幅跳低；FED 主席 Powell 於國會證詞淡化貿易戰對升息的衝擊，美元快速走高，金價則是應聲下挫。

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