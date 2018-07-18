〈VHQ五年計畫〉特效大片上映5天票房破18億 下半年2部後製與投資電影上線

影視特效製作公司 VHQ-KY(4803-TW) 今 (18) 日宣布，負責主要後製與特效的中國動作喜劇大片《邪不壓正》上映 5 天，票房已突破 4 億人民幣 (約合新台幣 18.2 元)，可望創下今年暑假票房新高，下半年也將有參與後製與投資的《奇幻之旅》及《說走就走之畢業旅行》等電影陸續上線，下半年展望樂觀。

《邪不壓正》於 7/13 在中國上映，由 VHQ 負責主要後製與特效，VHQ 表示，該部電影為名導演姜文繼電影《讓子彈飛》、《一步之遙》後的「民國三部曲」最終章，由知名小說《俠隱》IP 改編而成，為今年暑假強檔中國國產動作電影。

VHQ 指出，該部電影預告片發布 48 小時，點擊率就突破 2000 萬人次，且該片上映 5 天以來，票房已突破 4 億人民幣，可望創下今年暑假票房的新高紀錄。此外，VHQ 下半年將有參與後製與投資的電影《奇幻之旅》及《說走就走之畢業旅行》等陸續上線，下半年展望樂觀。

VHQ 近期參與後製特效的電影以科幻與動作片為主，VHQ 指出，目前在手電影後製訂單已至 2019 年，且由於近期中國電影製作人、導演及編劇等開始邁入高畫質影像內容製作浪潮，帶動中國電影製作預算明顯成長，可望使後製特效技術如 VFX、CGI 等預算編列幅度持續增加。

中國電影市場成長快速，據中國國家電影局統計，今年上半年中國電影票房為 320.31 億元，年增 17.82%，其中，中國自製電影票房就達 189.65 億元，年增 80.1%，占總票房營收 59.21%，中國國產電影票房明顯成長，帶動整體產業蓬勃發展，電影製作走向大規模與精緻化，VHQ 可望成為主要受惠者之一。