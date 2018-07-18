亞洲新首富名下信實工業財團今年將舉債58億美元

最近成為亞洲新首富的 Mukesh Ambani，名下的信實工業集團 (Reliance Industries)(RELIANCE-IN) 計劃在這個財年度籌集 4000 億盧比 (約 58 億美元) 的新債；其中煉油零售企業集團已獲股東批准，將透過不可轉換公司債募集 2000 億盧比的資金。

根據富比士的全球富豪的即時排行榜顯示，亞洲新首富 Mukesh Ambani 最新的個人財富來到 448 億美元，躍升為全球第 15 大富豪，同時超越騰訊創辦人馬化騰 419 億美元，本周坐穩了亞洲新首富的位子。

安巴尼個人財富以 448 億美元晉身為全球第 15 大富豪。(圖：富比士網站)

信實工業集團 2006 年分家後，由創辦人 Dhirubhai Ambani 的長子穆什克 ‧ 安巴尼主掌石化、紡織、鋼鐵等事業體，而次子阿尼爾則負責電訊、電力等事業；在電信事業上，兄弟倆出現既競爭又合作的局面。

信實工業集團的總債務在過去五年擴增兩倍，其中超過 3.3 兆盧比用於新成立的電信公司及其傳統石化業務的支出。

安巴尼旗下的電信公司並將在今年推出光纖寬頻服務並進行收購，包括從其弟 阿尼爾 的 Reliance 通訊公司購買電信資產。目前該公司的借款約為 2.2 兆盧比，一半以上的債務將於 2022 年到期償還。

信實工業 2021 年度債務將下降。(圖：AFP)

Jefferies India 駐孟買的分析師 Somshankar Sinha 表示，由於收購 Reliance 通訊的電信資產，信實工業集團需要資金為現有的長期債務再融資，或舉新債還舊債，以為其收購計畫提供資金，預期信實工業集團今年負債可能會增加，但隨著現金流的改善，負債將在截至 2021 年 3 月的財政年度下降。

信實工業集團已同意支付約 1730 億盧比購買 Reliance Communications 的頻譜、基地台和光纖資產，以及另外 500 億盧比購買紡織品製造商 Alok 。