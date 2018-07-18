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亞洲新首富名下信實工業財團今年將舉債58億美元

亞洲新首富 Mukesh Ambani。(圖：AFP)
亞洲新首富 Mukesh Ambani。(圖：AFP)

最近成為亞洲新首富的 Mukesh Ambani，名下的信實工業集團 (Reliance Industries)(RELIANCE-IN) 計劃在這個財年度籌集 4000 億盧比 (約 58 億美元) 的新債；其中煉油零售企業集團已獲股東批准，將透過不可轉換公司債募集 2000 億盧比的資金。

根據富比士的全球富豪的即時排行榜顯示，亞洲新首富 Mukesh Ambani 最新的個人財富來到 448 億美元，躍升為全球第 15 大富豪，同時超越騰訊創辦人馬化騰 419 億美元，本周坐穩了亞洲新首富的位子。

安巴尼已晉身為全球第15大富豪。(圖：富比士網站)
安巴尼個人財富以 448 億美元晉身為全球第 15 大富豪。(圖：富比士網站)

信實工業集團 2006 年分家後，由創辦人 Dhirubhai Ambani 的長子穆什克 ‧ 安巴尼主掌石化、紡織、鋼鐵等事業體，而次子阿尼爾則負責電訊、電力等事業；在電信事業上，兄弟倆出現既競爭又合作的局面。

信實工業集團的總債務在過去五年擴增兩倍，其中超過 3.3 兆盧比用於新成立的電信公司及其傳統石化業務的支出。

安巴尼旗下的電信公司並將在今年推出光纖寬頻服務並進行收購，包括從其弟 阿尼爾 的 Reliance 通訊公司購買電信資產。目前該公司的借款約為 2.2 兆盧比，一半以上的債務將於 2022 年到期償還。

信實
信實工業 2021 年度債務將下降。(圖：AFP)

Jefferies India 駐孟買的分析師 Somshankar Sinha 表示，由於收購 Reliance 通訊的電信資產，信實工業集團需要資金為現有的長期債務再融資，或舉新債還舊債，以為其收購計畫提供資金，預期信實工業集團今年負債可能會增加，但隨著現金流的改善，負債將在截至 2021 年 3 月的財政年度下降。

信實工業集團已同意支付約 1730 億盧比購買 Reliance Communications 的頻譜、基地台和光纖資產，以及另外 500 億盧比購買紡織品製造商 Alok 。

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