全球“債務炸彈”攀升至247萬億美元 或引發金融危機

美媒稱，世界經濟至少到目前為止的未知數是不斷蔓延的貿易戰與全球債務積壓之間潛在的爆炸性相互作用，據估計這一“債務炸彈”達到驚人的247萬億美元。

據美國《華盛頓郵報》網站7月15日報道，家庭、企業和政府借貸的前提是，它們要麽支付本金和利息，要麽將債務轉換成新貸款，來償還債務。

報道稱，但要償還這些債務需要收入不斷增長，與此同時，一場不斷擴大的貿易戰可能會擠壓收入空間。加徵關稅和限製貿易將使借貸者更難償還債務。這樣做或許隻會放慢全球經濟的速度。最糟糕的是，它可能引發另一場金融危機。

報道稱，請註意這種危險是全球性的。國際金融協會在一份最新報告中稱，一些“新興市場”國家(土耳其、南非、巴西、阿根廷)的債務似乎容易出現展期風險，無力償還到期的貸款。該協會稱，在2018年和2019年，大約1萬億美元的新興市場債務即將到期。

報道稱，債務既可刺激經濟增長，也可阻礙經濟增長，這取決於具體情況。國際金融協會執行常務董事洪川表示，現在我們正面臨一個轉折點。洪川認為，如果債務增長不可持續，那麽新增貸款將放緩或停止。借貸者將不得不將更多的現金流用於償還現有債務。

報道稱，通貨膨脹也在加劇。為了阻止通脹上升，美聯儲正在逐步加息。貿易保護主義會使問題更加復雜化，因為許多非美國本土的公司是以美元形式借貸的。如果針鋒相對的保護主義抑製貿易，獲得這些資金將變得更加困難。拖欠貸款和違約的情況可能會增多。

報道稱，洪川併未預言會出現類似於2008年至2009年金融危機的全面恐慌，而且有一定的理由保持樂觀。如今，銀行比危機前更有資本了(銀行資本——股東的資金或貸款——可防止損失)。人們對這種危險的敏感程度也比十年前高。

報道稱，洪川的建議是全球應轉變依靠債務融資的經濟增長模式。高達247萬億美元債務積壓意味著，許多國家(其中包括中國、印度及其他新興市場國家)將不得不應對高債務或不可持續債務的後果，不管這些債務是由消費者、企業還是政府借貸的。全球經濟將集體受到拖累。

報道稱，這可能代表了金融危機的最後一個篇章。採取的低利率被認為是必要的，以避免全球經濟蕭條。但批評者擔心，低息貸款會使高風險貸款合理化，而這種貸款無法在較高的利率下存活。

來源：參考消息

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