【大行報告】野村：金軟(03888-HK)有機成小米(01810-HK)收購目標

有關雷軍的消息大分多，今早有香港交易所(00388-HK)旗下香港聯合交易所有限公司，昨天與滬深交易所就港股通合資格證券的調整安排進行了卓有成效的會談，並在以下三方面達成了共識：互聯互通的進一步優化和完善是雙方共同認可和努力的大方向，會繼續健康穩定地發展。

港交所一早發出「喜訊」，意味「北水」在不久將來會可買賣小米集團(01810-HK)。小米集團現報22.05元，升5.5%。

野村發出一個金山軟件(03888-HK)的有趣報告，重點不是該行調低金山軟件目標價，由29元下調至28元，只有一元之差，但維持「買入」評級，相信是現價為21.9元，仍大幅低於目標價。

有趣的重點，是野村指出，金山軟件及小米集團均由雷軍擔任主席，金山軟件的手遊研發能力，有助小米進一步發展互聯網業務，目前金山軟件有8%的收入來自包括小米在內的關連公司，以金山軟件38億美元市值規模來看，有機會成為小米收購目標。

若野村的預期成功率有多少，看一看股價，大家應該心中有數了。

說回金山軟件業務，野村指該公司的新遊戲雲裳羽衣，由於缺乏創新元素，表現令人失望，將未來兩年每股盈利預測調低5%及3%。金軟新手機遊戲將約10月推出，較管理層預期的8月底或9月初遲，不過，野村有關遊戲產品的前景仍正面。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)