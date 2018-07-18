【大行報告】南華金融：恆指走勢轉弱 料10天線爭持

南華金融集團高級策略師岑智勇發表報告指出:

恆指昨天(7月17日)低開低走，全日波幅 322.92點。恆指收報 28181.68點，跌357.98點或1.25%，成交金額 782.39億元。國指收報 10591.72點，跌112.54點或1.05%；上證收報 2798.13點，跌15.92點或0.57%。三項指數都偏軟，以恆指表現較差。

恆指呈3連陰走勢，最低跌至28137.95點，創7月12日以來低位，成交略為增加。MACD快慢線正差距縮減，反映市況略轉弱。全日上升股份555隻，下跌1027隻，整體市況偏弱。

《中國證券報》報道，中國國資委強調嚴控債務風險，保持現金流充裕，做好應對困難局面的準備。中國央行金融研究所所長孫國峰暗示，中國有空間來放鬆信貸政策，以便擴大貸款來抵消影子銀行收縮帶來的影響。

美國聯儲局主席鮑威爾在參院聽證會上表示，漸進加息是「目前」的最佳路徑，在美國就業市場強勁的情況下，將繼續逐步加息以保持通脹接近目標；經濟走軟或走強的風險「大致平衡」。鮑威爾另指出，保護主義可能會損害經濟增長並削弱薪資；目前的貿易形勢過去「沒有先例」。

鮑威爾的重申對經濟的樂觀評估，利好美股三大指數表現，納指再創新高。今早亞太股市向好，夜期及ADR上升，料恆指高開後走勢反覆，在10 SMA (約28415)水平爭持。

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