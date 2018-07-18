【大行報告】恒大證券：美聯儲主席言論有利美元

恒大證券報告簡介香港及大中華市場7月17日摘要:

長汽(02333-HK)料中期淨利潤按年增52%

柏能(01263-HK)料中績大增 股價逆漲近15%

沽空機構GMT Research指舜宇(02382-HK)財務存類似欺詐特徵

花旗降中興(00763-HK)目標價至12港元 維持「沽售」評級

據報小米(01810-HK)進入韓國手機市場 與當地兩大電信商合作

匯豐控股(00005-HK)回購260萬股股份 涉1,834萬英鎊

金隅(02009-HK)料半年賺24-26億人民幣 增逾30%

熊貓電子(00553-HK)逆升逾8% A股逆市漲停

長汽(02333-HK)料中期淨利潤按年增52%

中國糧油控股(00606-HK)料上半年持續經營利潤錄7.5億元

沛富基金(02821-HK)每股股息1.84美元 下月2日派發

雷蛇(01337-HK)陳民亮：Razer Pay馬來西亞反應理想 冀續拓東南亞市場

環球股市

美股上升，納指再創收市新高，道指連升第四日。主要因為美聯儲主席鮑威爾稱不會過急改變貨幣政策所支持，市場亦消化企業公布的季度業績。

道瓊工業平均指數收高 55.53 點或 0.22% 至 25119.89。Nasdaq 指數收高 49.40 點或 0.63% 至 7855.12。

S&P 500 指數收高 11.12 點或 0.40% 至 2809.55。費城半導體指數收高 19.75 點或 1.47% 至 1358.99。

由於亞馬遜股價強勢上漲，Netflix 股價亦反彈，支撑科技股走高，並帶動Nasdaq 指數週二創新歷史高點。

亞馬遜股價上漲 1.2%，創新高點。

聯準會 (Fed) 主席鮑威爾今日在參院委員會進行聽證會，他說由於經濟成長明顯轉強，他支持進一步升息。

基本金屬

美聯儲主席鮑威爾在參議院金融委員會作證時發表樂觀的經濟評估，消息有利美元而不利金價。

國際貨幣基金組織(IMF)週一警告稱，在美國採取關稅措施後，貿易緊張局勢不斷升級，並可能會抑制經濟的中期成長前景。消息有利金價。

現貨金跌1.1%，報每盎司1,226.91美元。期金跌1%，報每盎司1,227.30美元。

期銅週二下跌，因美元上漲，市場對全球貿易戰感到憂慮及中國的經濟增長放緩等。

美元上漲，消息不利基本金屬價格。

美國6月工業生產有增長，因製造業產出反彈和礦業產出增加。消息有利基本金屬價格。

中國第二季經濟成長小幅放緩，消息不利基本金屬價格。

外匯

美元週二上漲，因美聯儲主席鮑威爾對美國經濟的評估樂觀。

鮑威爾在參議院金融委員會作證時表示，美國經濟勢將穩步成長數年，但國會卻擔心近期實施的關稅政策會損及美國經濟成長。

此前國際貨幣基金組織(IMF)警告，在美國實施關稅行動後導致的不斷升級且持續貿易衝突將會影響經濟復蘇，並壓制中期經濟成長前景。

能源

原油週二上漲，因美國原油庫存下降，及委內瑞拉和利比亞的原油產量進一步受到抑制。

委內瑞拉的四家超重油升級設施中的兩個將在未來幾週進行維護。消息有利油價。

據調查，市場預計截至7月13日當周的美國原油庫存減少350萬桶。消息有利油價。

週二晚些時候，利比亞國家石油公司表示，該公司在紮維耶港的原油裝運遭遇不可抗力。消息有利油價。

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