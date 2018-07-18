杰地集團(08313-HK)重建名勝大廈投資人股權有變

杰地集團(08313-HK)公布，公司全資擁有的特殊目的基金實體ZACD(Development2) Ltd，通過合營公司Zelitist Pte.Ltd投得一項位於新加坡振瑞路「名勝大廈」的批租土地住宅重建項目的股權有變。該公司今日公布，

根據中標之條款及條件，Zelitist7月16日指定Landmark JV Pte. Ltd.(合資公司)其指定人作為最終買家完成名勝大廈的收購以及重建項目的發展。合資公司於7月13日在新加坡註冊成立，其已發行及繳足股本五百萬新加坡元，由5000股普通股組成，乃分别由 Zelitist持有3,500股及獨立第三方持有1,500股。

重建項目的股權分布，ZACD(Development2)由56%降至39.2%；項目夥伴由44%降至30.8%；建築夥伴持股30%。

名勝大廈樓高30層，共有139個住宅單位，毗鄰珍珠山城市公園，擁有約6萬方呎劃分為住宅區，已建地積比率為4.014。杰地集團較早時已公布預期該土地將重建為一項擁有逾300個單位的新住宅發展項目。



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