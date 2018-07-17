【華冠投顧】目前一定要知道的「多頭控盤手法」、「被動元件」連回二天 危機? 契機?

焦點個股 : 2492 華新科、2327 國巨、4190 佐登 - KY、1707 葡萄王、4137 麗豐 - KY

＜大盤分析＞

昨日提到「大盤連兩日上攻半年線及季線皆面臨成交量不足的問題，加上近日亞股疲弱且本週三即將進行台指期結算，因此預期短線極可能順勢往下打第三隻腳，但不管是下測月線、缺口或年線，一旦回檔結束重組攻勢，頭肩底型態便可完成」，「做線」營造「底部型態」，屆時買盤將很容易不請自來，進而達到補量目的。

今日大盤如期回檔，低點下測至月線，終場 - 38 點，OTC 指數破半年線與月線 - 0.79%。

雖說今日大盤守住月線並且拉出下影線，但由於當前月線下彎嚴重，比較強大的支撐會是下方不遠處的上揚年線，至於如何確認短線修正結束？領先指標可觀察短期內沒有結算干擾的摩台期，若見逆價差明顯收斂便是修正接近尾聲的徵兆，穩當一點的作法則是以日Ｋ棒恢復高點過高、低點不破低的慣性來確認。

＜操作策略＞

操作策略維持不變，適度切入強勢股，多方防守點上移至 10633 點。後市若見大盤放量再次攻季線或半年線，則可放大多頭部位。

＜被動元件族群＞

昨日市場傳言被動元件 MLCC 現貨價格於最近一週開始走跌，由於被動元件族群股價普遍位於高檔，因此這個來路不明也未經證實的利空仍引發短線急回，今日利空經由媒體渲染後雖然導致股價再次殺低，但我們的持股《2492 華新科》已出現抗跌走勢，終場拉下影線收紅Ｋ翻漲收今日最高。

被動元件族群先前也不乏種種烏龍利空，就像五月份傳出 "日商村田製作所與和碩、英業達簽定 MLCC 供貨長約" 的假消息便造成三巨頭直接跌停鎖死，但是消息釐清之後便又再創新高。

此外，台股控盤者要做線打另一隻腳，刻意摜壓最強主流 "被動元件" 通常會是最快製造恐慌、壓低指數的方法，而且這種作法的後遺症最小，因為利空一澄清或財報一出來，馬上又能活蹦亂跳。

今日《2492 華新科》已出現抗跌走勢，接下來就看族群龍頭《2327 國巨》，因為國巨今天帶量摜破月線，而今天的大量成本區差不多就落在月線位置，如果重新站上，這個利空也就算反應完畢了。

＜生技族群＞

生技股今日轉為休息整理，《4137 麗豐 - KY》、《8436 大江》、《4119 旭富》、《4190 佐登 - KY》、《1707 葡萄王》、《4104 佳醫》，後市仍可留意量縮回測支撐的切入點。

＜今日實買盤股＞

所謂「實買盤」股，就是盤中當市場恐慌、指數走弱時，依然敢逆勢上攻甚至創當天新高的個股，正常情況下，當大盤在走跌時，一檔個股即便有買盤想承接，也只需掛著低接就好，犯不著花更高的成本往上敲。願意直接往上買，代表買盤有其急迫性，根本懶得耗時間低接，而這種具有特定買盤敲進的個股通常會是當沖作多的良好標的甚至很有機會成為帶領大盤上攻的波段主流。

今日早盤當大盤下殺時，正好就有這麼一檔出量逆勢拉抬創短高的個股《老先覺》，其出量代表上檔有賣壓，逆著大盤跌勢創本身當日新高代表買方非常積極，結果就是尾盤急拉收今日最高，波段型態突破盤局 (可到官網看昇楷今天盤後影音)。這檔個股的主力產品在近年先進駕駛輔助系統(ADAS) 逢勃發展時正好大派用場，例如倒車或環車影像系統老了他的東西，恐怕就是一片漆黑，當全球都在發展自駕車時，未來使用量必然龐大，想一起賺這檔具題材的領先股嗎？歡迎加入昇楷 Line@後，把您心中的答案 Line 給我，答對了就給你一個讚，未來一起賺下去。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

