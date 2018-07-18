台股盤前－台指期結算在即 台積法說會前遭看衰 多空紛陳整理為主

台股昨 (17) 日受到股后國巨在 MLCC 跌價 10% 的網路負面消息干擾下，面臨 900 元保衛戰，加權指數走低，終場下跌 38.46 點，收在 10778.99 點。台指期今日結算，加上台積電法說會前傳出外資看衰消息，不過國巨啟動庫藏股護盤，多空交雜之下，預期大盤仍將呈整理格局為主。

外資週二翻多買超 12.74 億元、投信則反手賣超 1.12 億元、自營商賣超 12.57 億元，三大法人合計賣超 0.95 億元；外資減碼多單 1859 口，台指期淨多單 3.3 萬口，操作態度略顯保守。台指期今結算，外資是否翻多操作將是重點。

國巨除權息後大走貼權息行情，近期連遭利空襲擊，先是有神秘大股東以盤後鉅額交易方式，轉讓 1.2 萬張持股；而昨天更傳出有國巨的中國主管透露 MLCC 價格將可能下跌 10%，讓國巨股價從高點跌掉 3 成，逼得國巨啟動庫藏股護盤，將動用最多 255.08 億元，從明天起的兩個月內，買回 4500 張庫藏股，國巨昨天收在 904 元，守住 900 元大關，今天股價表現備受矚目。

台積電明天將舉行法說會，近來多家外資基於比特幣波動、iPhone A12 處理器代工遞延等，下調台積電第 3 季成長預估，摩根士丹利與凱基投顧最新報告更進一步示警，台積電恐二度下調全年財測，提防股價拉回並對台股帶來影響。

蘋果更新 MacBook Pro（MBP）筆電產品線，本周正式開賣，全面升級到英特爾第八代 Core i 處理器，配備新一代蝶式鍵盤，號稱效能最高提升 100%，且打字時更安靜舒適，新機效應預料帶動銷售增溫，國內廣達、精元、可成、瑞儀等供應鏈營運看漲。

外資摩根士丹利證券及凱基投顧上調 iPad、iPhone 出貨預估，並認為代工大廠鴻海、廣達與 LCD iPhone 主要機殼廠可成，為首選名單。凱基則青睞可成、和碩、頎邦、廣達、鎧勝 - KY 與新日興等七大蘋概股。蘋概股表現值得關注。

整體來說，台股連 2 日挑戰季線與半年線反壓未果，不過低檔力守月線 10760 附近支撐，月線即將向下扣抵低檔位置區，未來或有翻升機會，目前年線約在 10730 點附近，且 9 日 KD 持續走揚，仍有利多方上攻，但因上檔空間不大，指數持續在半年線與年線間附近整理格局為主，權值股是否接起主帥棒子將是關鍵。