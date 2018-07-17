港股跌358點 舜宇光學受狙擊股價挫近7%＿

7月17日港股全面向下，恒生指數今早開市已見低開96點，之後跌幅擴大；於15時21分跌至全日最低位28,149點，最日收市報28,181點，跌358點或跌1.25%，成交金額782億港元，交投並不活躍。

國企指數收市報10,591點，跌113點或1.05%。

恒生指數7月期貨報28,195點，跌315點，合併成交數量18.33萬張，未平倉數量11.7萬張。

騰訊(00700-HK)再次躍升為最活躍股隻，全日成交58.5億港元，股價跌破380港元關口，收市報375.8港元，跌5.6港元或1.5%。

小米-W(01810-HK)交投有所減少，全日成交20.63億港元，位居第三位，收市報20.9港元，跌0.15港元或0.7%。

中國平安(02318-HK)收市報70.15港元，跌0.5港元或0.7%。

中興通訊(00763-HK)為20大成交股隻中，罕有逆市而升股份，股價持續上升，收市報16.48港元，升0.48港元或3%；自7月11日較低位11.4港元，累計至今升幅達

44.6%，為第8大成交金額股隻。

位列成交金額第6位的舜宇光學(02382-HK)，受沽空機構GMT Research抨擊，指舜宇光學存在欺詐性特徵(fraud-like traits)，如內部現金流有所增長，同時外債繼續增加是「有點奇怪」，股價受壓顯著受壓，收市報142港元，跌10.3港元或6.8%。

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