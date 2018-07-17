台積電Q3不旺挖礦需求降溫為主因 傳比特大陸投片量較Q2腰斬

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 將在本周四 (7/19) 舉行法說會，市場高度聚焦第二季財報以及下半年景氣展望，由於蘋果 (AAPL-US) 手機雜音多，市場仍保守看，不過事實上台積電第三季蘋果晶片出貨成長幅度看俏，反映蘋果推新機而有的基本拉貨力道，台積電第三季旺季不旺，主要原因來自虛擬貨幣需求降溫，其中比特大陸投片量就較第二季腰斬，明顯壓抑台積電第三季營運表現。

台積電第三季營運不旺，市場多估季增率在 5-10%，據悉第三季蘋果手機晶片出貨仍可大幅成長，季增幅達倍增，不過虛擬貨幣相關尤其比特大陸訂單急凍，投片量較第二季腰斬，壓抑台積電表現。

台積電雖然第三季營運不旺，不過第四季仍有機會衝高，隨著蘋果新手機上市，晶片出貨成長看俏，另外 7 奈米製程也將放量，包含手機、高速運算相關等晶片出貨持續增加，可望有助台積電表現，單季營收有機會再衝高。

市場預期，台積電仍將維持今年營運目標，美元營收預估仍在 5-10% 成長，新台幣部分表現可望更好，主要受惠新台幣貶值。台積電則強調，實際財測仍要等法說會時才會確定。

台積電第三季投片情形已大致抵定，其中蘋果相關投片量顯著大於第二季，相反比特大陸投片量明顯縮水，顯示虛擬貨幣價格下跌，連帶影響挖礦需求趨緩，影響相關廠商的表現。

另外手機晶片聯發科 (2454-TW) 第三季營運表現也看俏，晶片出貨可望較第二季增加。