緯創、宏碁經營層大買自家股票 宣示營運成長信心 今股價雙雙大漲

為表彰對自家公司營運發展前景的信心，過去泛宏碁集團成員宏碁 (2353)、緯創(3231) 在 6 月份股價重挫的局面下，經營階層不約而同均下場買進自家股票。其中，宏碁董事長兼執行長陳俊聖透過其所持有之木真投資，於 6 月份買進自家股票共 380 張，緯創董事長林憲銘與總經理黃柏漙更各自大買逾千張持股，強力做多。週二 (17 日) 宏碁與緯創股價雙雙大漲，宏碁最高來到 25.65 元價位，上漲 5.1% 或 1.25 元，為 7 月以來高點；緯創最高則達 23.95 元價位，上漲 5.5 元或 1.25 元，回到 6 月的起跌區。



緯創日前遭爆因在 iPhone 8 + 訂單的 SIM 卡防水機構件上，採用了未經蘋果同意的供應商組件，而被蘋果收回新款 6.1 吋 LCD 版本 iPhone 的代工權，此令緯創股價在日前重挫到最低 21.3 元價位，創一年來新低價。不過，近日外資報告針對此事表示，緯創並未完全丟掉 6.1 吋 LCD 版本 iPhone 訂單，而是由份額 30% 下降到 17%，但有鑒於緯創旗下雲端伺服器大廠緯穎 (6669) 成長動能強勁，且下半年可望上市，今年預期緯創獲利仍健康。



因此，外資也從 7/5 開始對緯創股票轉賣為買，而緯創股價在 7/6 見到 21.3 元新低價位之後就扶搖直上，週二更在董、總上月大買自家股票的訊息揭露之後出現大漲格局。資料顯示，林憲銘上月共增加緯創股票 1145 張，累計持股達 42355.2 張，黃柏漙上月增加 1245 張，減少 110 張，總計買超 1135 張，累計持股 8567.8 張，顯示對其營運展現信心。



而無獨有偶，過去曾是同集團的宏碁董事長兼執行長陳俊聖也在上月增加 380 張自家股票，累計透過木真投資持共 1664 張，加上本身持股 2555.48 張，合計持股逾 4219 張。宏碁在陳俊聖帶領下，於電競市場連兩年翻倍成長，旗下小金雞艦隊將陸續推動上市，首間登錄興櫃的 VR 虛擬實境的宏星技術 (6681) 股價破百，安碁資訊也將在下半年登錄。

