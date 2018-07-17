養老領域持續發力 - 當代置業與太平人壽、太平保利共同簽訂戰略合作協議

中國領先的綠色科技地產開發商——當代置業(01107-HK)欣然宣佈與太平人壽、太平保利共同簽訂戰略合作協議書(「戰略合作協議」)以達成戰略合作。三方將在養老運營領域充分發揮各自的優勢，共同合作發展國內養老、大健康産業及養老保險業務。合作模式包括股權投資、運營管理、行銷推廣及保險業務等多方面的合作。

戰略合作協議中表示，各方將分別在自有產業基礎上佈局養老、社區醫療、康復、醫院、健康金融、健康旅遊、健康雲平台和大數據技術等。並引入國際先進技術及經驗，打通養老管理運營全鏈條產業，打造養老大健康科技產業園區，從線上線下協同服務客戶。共同努力挖掘大健康產業市場潛力。

當代置業一直致力於養老領域的拓展，常青藤Whole life全生命週期養老模式，是當代置業在打造的全生命週期養老+全球養老+適齡宜居養老+智慧服務養老的養老産業品牌産品綫。隨著國內養老產業正步入黃金期，養老項目，養老業務將為傳統的房地產開發帶來更大的助力。

此次的戰略合作，不僅彰顯了集團在企業戰略上對於養老問題的重視，同時也為集團引進了有資源及實力的合作夥伴。透過結合雙方在國際及國內的運營經驗，進一步提升現有管理模式，相信將加快對集團養老項目的佈局。

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