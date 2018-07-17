第七大道預計7月18日上市 每股發行價1.5元 集資9.159億

第七大道 (0797-HK) 發佈公告，公司發行 6.66 億股，發售價定每股港幣 1.50 元；每手 2000 股，預期 7 月 18 日上市。

公開發售項下未獲認購的發售股份數目已重新分配至國際發售。由於上述重新分配，分配至公開發售的最終數目為 6072.8 萬股，相當於公開發售總數約 91.09%，另相當於發售股份總數約 9.11%。

此外，國際發售項下已獲輕度超額認購。根據國際發售分配予承配人的最終數目為 6.05 億股，相當於發售股份總數 90.89%(於任何超額配股權獲行使前)。

第七大道的基礎投資者，中華金融認購 1.55 億股，Shengqu Technology Korean Limited 認購 5190.2 萬股。

集資淨額港幣 9.159 億元，30% 用於為有關開發自研網路遊戲及其他智慧財產權的研發工作提供資金；30% 收購海外或中國的熱門智慧財產權供應商的熱門智慧財產權或其他相關資產，或投資於或收購海外或中國的知名智慧財產權供應商；20% 投資遊戲開發商及發行商；10% 用於為公司的遊戲發行業務提供資金；餘款將用作額外營運資金及其他一般公司用途。

第七大道自 2008 年成立起，從事多款熱門網路遊戲如《彈彈堂》及《神曲》的開發、營運及授權。根據艾瑞諮詢報告，按 2017 年從自研網頁遊戲賺取的收益計，第七大道在中國網頁遊戲開發商中是排名第一的網頁遊戲開發商，且收益中相當大部分是來自海外市場。截至最後實際可行日期，第七大道的遊戲已於超過 100 個國家及地區發行。

在自研產品方面，第七大道已推出 14 款自研遊戲，包括 12 款網頁遊戲及 2 款手機遊戲，亦已建立由 8 款研發中自研遊戲組成的強大儲備，計畫於 2018 年年底前推出。

代理發行產品方面，第七大道已推出 6 款代理遊戲，且亦已建立強大的儲備，計畫於 2018 年底前推出 5 款代理遊戲。

根據招股書披露，第七大道的網路遊戲的平均每月付費用戶數由 2015 年的 342000 名增至 2017 年的 613000 名。手機遊戲的平均每月付費用戶由 2015 年的 59000 名增至 2017 的 491000 名。

2015-2017 年連續 3 年，第七大道的收益分別為人民幣 3.75 億元、人民幣 4.03 億及人民幣 4.45 億元。毛利分別為人民幣 3.12 億元、人民幣 3.59 億元及人民幣 4.07 億元，毛利率分別為 83.3%、89.2% 及 91.5%。

於 2015 年、2016 年及 2017 年，經調整淨溢利分別為人民幣 1.82 億元、人民幣 2.12 億元及人民幣 2.63 億元。2017 年，第七大道海外市場的收益為人民幣 1.49 億元，占同期總收益 33.5%。