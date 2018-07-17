南方基金推出 “賺錢才收固定管理費”重磅創新產品

7月17日，記者獲悉，業内首隻“賺錢才收固定管理費”的基金——南方瑞合三年定期開放混合型發起式基金(LOF)(簡稱：南方瑞合)即將發行。該基金託管於中國建設銀行，採用三年定期開放的運作模式，在固定管理費的基礎上率先進行創新，即若封閉期費後收益率為正，才收取1.5%年的固定管理費，否則不收取管理費，通俗而言就是“賺錢才收管理費，多賺不多收”。

業内人士評價道，這種新的嘗試和創新，是對現有模式的一種改善和補充，讓基金管理人與投資者更加緊密地站在一起，體現了基金公司堅定為客戶創造價值的責任和使命，展示了基金公司的信心、擔當和情懷。也有業内人士表示，這種模式有利於提升客戶的安全感與獲得感，但同時，也對基金管理人的投研水平提出了更高的要求，有利於促進基金公司提高核心競爭力，回歸管理本源，提升公募基金行業的社會價值和品牌形象。

南方基金相關人士表示，南方瑞合是南方基金以實際行動緻敬中國基金業20週年的探索和嘗試，為客戶提供了新選擇，也是南方基金長期堅持“以客戶需求為導向，以價值創造為核心，以產品創新為引擎”這一經營理念的具體體現。他強調，中國基金業經歷了20年的發展，權益類基金的規模和投資者認可度仍然有待進一步提升，在“大資管”轉型背景下，投資者對具有一定期限、運作穩健的產品仍有巨大的需求空間。南方瑞合採用三年定期開放的運作方式，股票投資倉位不低於40%，由基金經理做好封閉期内的資產配置，有利於減少投資者因擇時和資產配置能力缺失而造成的追漲殺跌等非理性交易，更加符合中國投資者的投資習慣、風險偏好和投資目標。

與此同時，在A股市場低位之際推出這一產品，也表明南方基金堅定看好中國資本市場，體現了南方基金為投資者創造價值的目標和決心。據了解，南方瑞合將由業績優異的南方基金副總經理兼首席投資官(權益)、“中國基金業20年最佳基金經理”史博親自擔綱。同時，該基金採用發起式基金的運作模式，引入“公司發起，高管領投，員工跟投”的模式，將基金管理人與投資者的利益深度捆綁，與投資者共進退。

南方基金相關人士還表示，作為首批規範的基金管理公司之一，20年來南方基金一直與行業一道推動中國基金業的創新發展。這一產品是在中國基金業走進新時代的背景下，探索符合中國資本市場和投資者特點的產品的新嘗試，“我們對資本市場和南方瑞合的前景充滿信心”。

來源：新浪財經

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