統計局：6月一線城市商品住宅銷售價格總體穩定 二線城市有所上漲

統計局7月17日公佈數據顯示，北京6月新建商品住宅銷售價格指數環比無升跌(前值+0.2%)，同比-0.1%(前值-0.5%);北京6月二手住宅銷售價格指數環比+0.1%(前值+0.3%)，同比-4.6%(前值-5.7%)。上海6月新建商品住宅銷售價格指數環比0.0%(前值-0.2%)，同比-0.2%(前值-0.4%);上海6月二手住宅銷售價格指數環比-0.3%(前值-0.3%)，同比-2.5%(前值-2.3%)。廣州6月新建商品住宅銷售價格指數環比+1.9%(上月+1.8%)，同比+1.5%(上月-0.1%);廣州6月二手住宅銷售價格指數環比+0.3%(前值+1.0%)，同比+1.7%(前值+2.3%)。深圳6月新建商品住宅銷售價格指數環比+0.3%(前值-0.1%)，同比-1.3%(前值-1.7%);深圳6月二手住宅銷售價格指數環比+0.3%(前值+0.8%)，同比+5.6%(前值+5.0%)。

6月，一線城市商品住宅銷售價格總體穩定，二線城市有所上漲，三線城市上漲勢頭得到抑制。70城房價數據中，與上月相比，價格下降的城市有4個，上漲的城市有63個，持平的城市有3個。環比價格變動中，最高漲幅為3.9%，最低為下降0.1%。

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