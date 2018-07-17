【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週一個別發展，油價下挫拖累能源股走低，抵消金融股上升的影響。道瓊斯指數上升 0.2% 至 25,064 點；標準普爾指數下跌 0.1% 至 2,798 點；納斯達克指數下跌 0.3% 至 7,806 點。

油價週一大跌，因利比亞港口重開，俄羅斯和其他產油國或增加供應。紐約 8 月期油大跌 4.2% 至每桶 68.06 美元。金價下跌，紐約 8 月期金下跌 0.1% 至每盎司 1,239.7 美元。

香港股市週一個別發展，內地股市下跌。天然氣股普遍上升，造紙股則跑輸大市。個股方面，小米集團（1810.HK）暫不被納入港股通，港交所行政總裁李小加指將與中證監就同股不同權公司納入港股通事宜展開討論，公司股價盤中大跌，收盤跌幅縮窄至 1.9%；丘鈦科技（1478.HK）預計上半年將轉盈為虧，股價大跌 13.6%。恒生指數微升至 28,540 點， 國企指數下跌 0.4% 至 10,704 點，香港股市成交金額減少 17.0% 至 701 億港元。上證綜合指數下跌 0.6% 至 2,814 點，滬深兩市成交金額減少 11.5% 至人民幣 3,253 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 莎莎國際（178.HK）公布 2019 財年第一季（截止 2018 年 6 月 30 日）營業額 21.1 億港元，同比增加 24.8%，當中港澳市場營業額按年上升 27.7% 至 18.0 億港元，同店銷售錄得同比上升 25.3%。

◇ 亞洲水泥（743.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年股東應佔溢利將同比大幅增加，主要受惠於公司產品平均售價上升。

◇ 創維數碼（751.HK）公布 2019 財年第一季（截止 2018 年 6 月 30 日）營業額同比增加 13.4% 至 106 億港元，其中電視機銷量微增 2.1% 但營業額下跌 5.0%，電視機營業額佔比從 62.1% 下降至 52.0%；毛利率為 17.0%，按年改善 1.2 個百分點。

◇ 栢 能集團（1263.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年股東應佔溢利同比大幅增長並高於 2017 年全年（3.3 億港元），主要受惠於圖像顯示卡銷售額顯著上升和其他產品銷售額強勁增長。

◇ 金隅集團（2009.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年股東應佔溢利將同比增長 30%-41% 至人民幣 24.0-26.0 億元（一季度盈轉虧，虧損人民幣 2.1 億元），主要受惠於水泥價格同比有所增加、及房地產結轉單價按年增幅較大。

◇ 中國平安（2318.HK）公布 2018 年上半年累計壽險業務及財產保險業務原保險合同保費收入分別為人民幣 2,891 億元及 1,189 億元，按年分別增加 21.6% 及 14.9%（首 5 個月增速分別為 21.3% 及 15.8%）。

◇ 中國人壽（2628.HK）公布 2018 年上半年累計原保險保費收入人民幣 3,602 億元，按年增加 4.0%。6 月份原保險保費收入同比增長 11.3%，較首 5 月之 2.9% 大幅改善。

◇ 雅生活服務（3319.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年股東應佔溢利將同比增長超過 150% 至人民幣 2.8 億元，主要受惠於物業管理在管面積的增加及多元化增值服務收入的上升，帶來利潤的大幅提高。

◇ 中國建材（3323.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年股東應佔溢利將同比大幅增加（一季度按年大增 3.8 倍），主要受惠於水泥價格上漲但部分被金融資產公允價值大幅減少而抵消。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)