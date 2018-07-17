拼多多更新招股書：騰訊紅杉擬各增持2.5億美金

7月17日消息，已創立3年的新電商平台拼多多，拼多多向美國證券交易委員會(SEC)更新了此前提交的招股書。拼多多計劃在納斯達克全球精選板塊申請掛牌，代碼：PDD。拼多多本次IPO承銷商為高盛、瑞信、中金和華興資本，受託銀行為德意志銀行。

招股書顯示，拼多多2018年第一季度營收為13.84億元(2.2億美元)，運營虧損為2.53億元(4035萬美元)，淨虧損為2.01億元(3204萬美元)。公司將以每股16美元至19美元的價格發行85,600,000股美國存託股票(ADS)，最高擬融資18.7億美元。騰訊(00700-HK)和紅杉資本擬在此輪IPO中分别增持2.5億美金。

更新後的招股書披露，公司計劃將40%的募資款用於增強和擴大公司現有業務，40%的會用於技術研發，剩餘資金會用於日常公司運營和潛在投資項目。

此外，招股書還披露了2018年Q2季度的運營數據。截止2018年6月30日的12個月間，拼多多GMV達2621億元，活躍買家數達3.44億，活躍買家平均消費額從674元增至763元。

當季，拼多多的平均月活用戶達1.95億，較Q1季度增長17%。數據顯示，拼多多平台收入繼續保持高速增長。2017年，拼多多全年傭金及廣告收入為17億元，2018年Q1季度傭金及廣告收入達13億元。作為一家創立僅3年的科技公司，拼多多希望發展成為“Costco+Disney”的模式。

拼多多在招股書中特别提及，公司將在2018年繼續加大對“拼農貨”計劃的流量扶持力度。數據顯示，2017年，拼多多共扶持了中國730個國家級貧困縣的4.8萬名商家。通過“拼農貨”，平台可以按照季節、產地、品種等維度，用“拼”的方式將遍佈全國的果園和農田，直連3.44億消費群體。

來源：雷帝網

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