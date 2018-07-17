餓了麽正尋求20億美元新一輪融資 官方不予置評

7月16日，據彭博報道，餓了麽正尋求20億美元新一輪融資;今年4月被阿里巴巴收購時估值為95億美元。對此，餓了麽方面表示不予置評。

今年4月6日，阿里巴巴集團、螞蟻金服集團與餓了麽聯合宣佈，阿里巴巴已經簽訂收購協議，將聯合螞蟻金服以95億美元對餓了麽完成全資收購。

收購完成後，阿里巴巴將以餐飲作為本地生活服務的切入點，以餓了麽作為本地生活服務最高頻應用之一的外賣服務，結合口碑以數據技術賦能線下餐飲商家的到店服務，形成對本地生活服務領域的全新拓展，新零售更是重中之重。

7月14日，餓了麽宣佈在包括上海、南京、福州等城市的南方市場創下了外賣餐飲平台的記錄。7月12日上海日交易額破億、南京外賣市場奪回5%份額、福州超市零售方面訂單數量增量高達50%。

阿里巴巴集團副總裁、餓了麽CEO王磊曾表示，將在接下來兩個月投入數十億元，用於完善整個餐飲外賣體係，提升本地生活服務平台能力，實質性地提高外賣小哥的收入，餐飲商家也會得到實質性的讓利和來自整個阿里新零售體係的賦能。

來源：騰訊《一線》

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