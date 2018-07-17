紐約匯市—憂Fed鷹派轉強 美元多頭削減部位 美元兌多數貨幣下跌

週一 (16 日) 交易，川普與普丁備受關注的高峰會之際，加上 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週二前往國會山莊作重要證詞前夕，交易者拋售美元，美元兌多數競爭貨幣走跌。

ICE 美元指數繼上週五下跌 0.1 後，又擴大走跌 0.3% 至 94.503。

較廣泛的 WSJ 美元指數下跌 0.1% 至 88.31。

根據 XE.com 公司交易員 Viash Sreemuntoo 的說法，週一的貨幣交易僅在區間震盪，因為「高調的赫爾辛基會議是主要的風險。」

俄國盧布兌美元上漲 0.5% 至 1 美元兌 62.3050 盧布。

與此同時，鮑爾週二將至國會發表證詞 (為期 2 日半年一度)，Commonwealth FX 的首席市場分析師 Omer Esiner 表示，該證詞「可能成為美國經濟日曆上的頭條，今早紮實的數據和上週公布上升的通膨，其結果可能是 Fed 政策偏向鷹派立場。」

分析師認為，鮑爾可能重申 Fed 逐步收緊貨幣政策的立場，但任何關於貿易謹慎的建議都恐破壞市場的風險胃口。

紐約道明證券（TD Securities）高級外匯策略師 Mazen Issa 表示，「市場正在削減美元多頭部位，在鮑爾證詞前夕轉向中立。」

數據方面，美國零售銷售繼 5 月大成長後，6 月持續成長，至 6 月止的過去 12 個月以來，銷售已經增長了 6.6%，但 7 月份帝國製造業指數從 8 個月高點下滑，僅為 22.6。

上週公布的消費物價通膨數據顯示，6 月物價達 6 年高點。

由於德意志銀行的強勁業績，週一歐洲股市反彈，歐元兌美元匯率上漲 0.23％至 1.1712。