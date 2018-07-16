比特大陸擬再融資10億美元 預計年底香港上市

在完成紅杉資本領投的3到4億美元融資後，比特大陸正進行新一輪10億美元融資。

紅杉資本上一輪入股比特大陸時，比特大陸投前估值120億美元。除紅杉資本外，投資人還包括對衝基金Coatue，及新加坡國有的新興市場投資基金EDBI。

雷帝網獨家獲悉，比特大陸預計新一輪10億美元融資月底完成，投前估值140億美元，投後估值150億美元。

目前，比特大陸投資人還包括IDG、創新工場。

本質是一家芯片設計公司

根據介紹，比特大陸本質是一家芯片設計公司，主要研發和製造ASIC芯片。用該類芯片生產的礦機提供的“算力”支持以比特幣為主的數字貨幣的挖掘和交易。

芯片和礦機是區塊鏈應用領域里的基礎設施，業務的變現方式基於傳統的銷售轉化為法幣利潤的模式，不涉及數字貨幣的交易與結算和ICO。

因此相比於數字貨幣本身和交易所，比特大陸涉及的市場波動風險和政策風險較小。

比特大陸目前主要以芯片的設計、研發和銷售為主，主要產品是數字貨幣芯片及AI芯片及硬件，數字貨幣芯片用於數字貨幣礦機。

從全市場的銷售數量、算力、礦池容量等指標來看，比特大陸佔有的市場份額均超過50%，是全球比特幣礦機的龍頭公司。

比特大陸的AI芯片及硬件用於預測/訓練加速器和智能機器人，目前的投研團隊、技術開發能力以及通過比特幣礦機業務積累起來的資金使得公司在AI芯片領域的競爭力很強。

比特大陸已有員工2000餘人，90%以上擁有本科學歷，40%以上擁有碩士或博士學歷。核心技術骨幹來自北大、清華、港大、中科院等知名院校。

比特大陸預計年底香港上市

2017年比特大陸芯片銷售額達23億美元，僅次於華為海思，成為中國第二大的IC設計公司;比特大陸2017年公司實現25億美元收入，12.5億美元淨利潤。

比特大陸2018年第一季度營收18.7億美元，淨利潤11.4億美元，淨利率60%。

比特大陸2018年第一季度淨利潤率高於毛利率的主要原因是，公司將部分加密貨幣用於採購和投資，實現盈利。

比特大陸上市退出路徑已經打通：近期排名第二的比特幣礦機製造商嘉楠耘智(市場佔有率約20%)在港交所遞交招股說明書，近期將完成上市。

知情人士對雷帝網透露，比特大陸預計在2018年8月遞交IPO材料，2018年底在香港上市。

吳忌寒：不必理會二級市場市值

比特大陸創始人吳忌寒最近表示，市值是比較虛幻的東西，有一個概念叫做流動性幻覺。

即某一類資產感覺“總市值”多少多少，每個投資人都覺得，假如自己賣出手里的股票或者資產，就能得到“價格*數量”那麽多錢。

但這里面是有一個幻覺存在的：當所有投資人都要在同一時間套現，就很難以這樣的“價格”真正賣出去——如果投資人集體抛售，價格就會低很多。

吳忌寒指出，巴菲特常說，如果要買一個股票，就要假設一下，假定股票市場明天就關閉十年，是否還願意買入。

“在經營企業時，天天盯著市值，也是有害的，因為財務投資人的風險偏好和個體情緒、宏觀經濟波動等都會影響市值。”

吳忌寒說，行業的週期波動，也會帶來企業“市值”的巨大變化，做企業的還是盯著自己企業核心競爭力的發展比較好。

吳忌寒認為，創始人不理會二級市場的市值，這樣的魄力對企業發展關鍵。創始人要敢於冒所有人反對，對一些未經證明的方向猛下賭註;總是關註二級市場反應的競爭對手吃虧很大。

來源：雷帝網

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