凱羿-KY旗下Copper Chef鍋具邀吳宗憲父女代言 進軍兩岸市場

全球直效行銷供應商凱羿 - KY(2939) 旗下自有品牌 Copper Chef 全系列鍋具，今日邀請台灣綜藝天王吳宗憲及 Sandy(吳姍儒) 父女檔攜手，擔任 Copper Chef 兩岸代言人。凱羿 - KY 董事長蔡謀燦表示，期將 Copper Chef 在北美的熱賣成績延續至兩岸，凱羿並預計下半年在北美市場推出新一代 Copper Chef 產品，希望帶動未來營收成長的動力來源。凱羿 - KY 指出，自有品牌 Copper Chef 全系列鍋具啟動兩岸行銷計畫，將會是除了北美銷售外另一成長的新亮點。凱羿自有品牌 Copper Chef 系列鍋具從 2015 年商品問世銷售到現在，已經累計賣出約 2,000 萬組鍋子，凱羿後續再推出一系列 Copper Chef 品牌鍋具包括 WONDER COOKER 鋁壓鑄烤雞盤、BBQ GRILL 專屬烤盤、平底煎盤＋烤盤、與相關廚具刀具等延續品牌效益，產品的銷售通路更從電視購物，進一步擴展到 Amazon 網路購物與 Wal-Mart、Sam’s club 等實體通路。



凱羿 - KY 表示，熱銷產品的續航力，是多年來保持穩健成長的關鍵，包括氣炸鍋、魔術水管、機能性內衣與太陽能燈等公司已長銷多年的熱門商品，在推出新一代改良商品後，都有明顯的成長表現，看好新一代 Copper Chef 鍋具亦能在北美市場展現銷售佳績，未來亦將在兩岸推出。



此外，凱羿 - KY 日前宣布，自 7 月 11 日至 9 月 10 日起啟動庫藏股機制，預計在股價 100-200 元區間買回 2,000 張庫藏股，佔公司已發行股份的 4.00%，本次買回股份之最大金額為 4 億元，目的為維護公司信用及股東權益。凱羿 - KY 表示，公司帳上現金餘額近 20 億元，足以支應買回股份支出，買回股份所需金額上限 4 億元僅占公司流動資產之 14.20%，並不影響公司資本之維持。

